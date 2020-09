James Rodríguez, al 11 Ideal de Fichajes de la Premier League para Sky Sports

Sky Sports News armó un Equipo Ideal con los fichajes que hicieron los elencos de la Premier League este verano. James Rodríguez es uno de los elegidos por el panel, junto al otro par de grandes contrataciones que hizo Everton.

La Premier League fue una de las ligas que más movimientos tuvo en el reciente mercado de fichajes. Clubes como Everton y Chelsea protagonizaron importantes movimientos, llevando al fútbol inglés a futbolistas de la talla de James Rodríguez y Kai Havertz, por nombrar solamente un par.

Claro, no fueron los únicos. También hay movidas importantes en Liverpool, Leicester y Newcastle, según la interpretación que se hizo en Sky Sports al momento de elegir un Equipo Ideal con los múltiples fichajes que hicieron los diferentes equipos para afrontar la nueva temporada.

Arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Timothy Castagne (Leicester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nathan Aké (Manchester City) y Jamal Lewis (Newcastle).

Mediocampistas: Thiago Alcántara (Liverpool), Abdoulaye Doucouré (Everton) y Allan Marques (Everton).

Atacantes: James Rodríguez (Everton), Callum Wilson (Newcastle) y Willian (Arsenal).

The Good Morning Transfers team have selected a line-up of the best Premier League summer signings – what do you think? 🤔 pic.twitter.com/EdYK3xnT5G

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 28, 2020