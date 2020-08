Así lo asegura el diario FotoMac en Turquía respecto a la intención que tiene Galatasaray de fichar a James Rodríguez. Busca alternativas para conseguirlo y tendría novedades respecto a la opción que le ofrece.

Galatasaray intenta ese movimiento en el mercado de fichajes, enfrentándose a varias dificultades para conseguirlo. La mayoría son económicas. James Rodríguez es un futbolista de Real Madrid con un salario muy elevado para las pretensiones de otros clubes. Los turcos intentan alguna vía para superar este obstáculo y según la versión de FotoMac, ya lo habrían hecho.

Lo que publica FotoMac se basa en versión de Libertad Digital: “La primera propuesta oficial al Real Madrid vino del Galatasaray. El equipo turco no quiere pagar el 100 por ciento del salario de James Rodríguez. Ese es el único problema, pero no es un problema que no se pueda superar”, afirmó.

¿Qué plantea Galatasaray para fichar a James Rodríguez?

En versión del diario Sabah se afirma que Real Madrid ya dio la autorización para que directivos de Galatasaray se reúnan con el entorno del futbolista de la Selección Colombia. Esperan dichos diálogos y en caso de encontrar un interés mutuo, el cuadro madridista buscaría la opción de extenderle el contrato por una temporada y cedérselo a los turcos.

Esa sería la vía. Galatasasaray no va a comprar a James Rodríguez. No ahora. Plantea un primer acuerdo que va atado a una cesión y con la ganancia para Real Madrid de hacerse cargo de un gran porcentaje del salario del futbolista. Así que es se analiza el fichaje que ya tendría negociaciones en marcha.

Galatasaray ya hizo 5 fichajes. ¿James Rodríguez será el sexto?

El equipo turco que ya cuenta con Falcao García en el plantel y que confirmó el regreso de Arda Turan, en la temporada además oficializó las contrataciones de Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk y Omar Elabdellaoui. Arrancó pretemporada mientras mantiene la expectativa por más movimientos en el mercado de fichajes.

Además de James Rodríguez, se habla de la opción de tener a Jéfferson Lerma. Es una temporada en la que jugarán Liga, Copa y Europa League, luego de una campaña en la que no alcanzaron los objetivos más importantes.