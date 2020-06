James Rodríguez, convocado para Espanyol vs. Real Madrid de LaLiga 2019-20

Este domingo a las 3:00 p.m., Real Madrid visitará al RCD Espanyol en el partido de la fecha 32 de LaLiga 2019-20 que se disputará en el estadio Cornellà-El Prat (RCDE Stadium). James Rodríguez aparece entre los convocados para ese encuentro.

Leer más: Padrastro de James Rodríguez lo confirmó: Atlético de Madrid intentó contratarlo

Después de la victoria 2-0 de los Merengues sobre RCD Mallorca resurgió la polémica en torno al mediocampista de la Selección Colombia, pues el director técnico Zinedine Zidane nuevamente hizo los cinco cambios y no incluyó al cucuteño.

“Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. James Rodríguez es un jugador como todos y sé que él quiere jugar más, como todos, es normal. Son decisiones (…) Un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacáis uno. Al final, esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que queréis, que es sacar portadas”, respondió el francés cuando le preguntaron por la suplencia del volante.

El 10 de la Tricolor ha disputado 419 minutos en el torneo local y 78 fueron en el triunfo 1-2 contra la Real Sociedad el domingo pasado. Los medios de comunicación españoles criticaron la actuación del futbolista de 28 años y aseguraron que no aprovechó su oportunidad.

Leer más: Juana Valentina Restrepo salió en defensa de James Rodríguez

Acá, los elegidos por el DT del Real Madrid para enfrentar a Espanyol en LaLiga 2019-20, con James Rodríguez en el listado: