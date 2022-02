Inter vs. Liverpool: ¡Luis Díaz regresa a un estadio en el que ya brilló!

Luis Díaz podría debutar en Champions League con la camiseta de Liverpool enfrentando al Inter en Milán. Allá ya jugó esta temporada e hizo un gol.

Casualmente lo hizo en esta misma edición de la Champions League, aunque con otro equipo. Fue con FC Porto. Se presentó en San Siro (así se le llama cuando el local es AC Milan) y a los 6 minutos hizo un gol. Ese día terminaron 1-1, ya que el local alcanzó el empate a los 61 con un tanto en contra de Chancel Mbemba.

Lo que dijo el DT de AC Milan sobre Luis Díaz

Desde antes del juego el colombiano ya era un tema importante. Stefano Pioli, el DT de AC Milan, dijo: “Porto es un equipo completo y compacto en todas las zonas. Si tengo que nombrar a un jugador, elegiré a Luis Díaz. Me impresionó por su calidad y velocidad. Es un jugador al que hay que tener muy en cuenta”, indicó. ¡Y así fue! A los 6 minutos del duelo ya les había hecho daño con un gol que generó cierta polémica por una posible falta previa.

Así que al final Pioli solo dijo: “Son episodios que pueden determinar el resultado, pero nosotros ya estábamos en dificultades. El gol lo hicieron mejor por la claridad, la técnica y por la forma en la que estaban en el campo. Nosotros no empezamos bien, tuvimos que manejar mejor el balón, hubo situaciones para crear algo más de peligro, pero no lo hicimos. Nuestra actuación no fue la mejor. En estos niveles si no se juega con claridad se vuelve difícil. Ellos lo hicieron mejor que nosotros”, dijo.

Ese día Luis Díaz marcó su segundo gol en la actual edición de la Champions League. Ambos se los hizo a AC Milan. Ahora tiene la posibilidad de enfrentar al Inter, pero ya con la camiseta de Liverpool FC. Dependerá del DT Jürgen Klopp que lo haga. Él ya demostró lo que puede hacer ante un equipo italiano y jugando de visitante. Es allí mismo donde empezará esta llave de octavos de final. Será en el Giuseppe Meazza el miércoles 16 de febrero.

Luis Díaz (@LuisFDiaz19) vs. Milan – 4ª rodada da #UCL No #FCPorto desde 2018, "El Guajiro" acumula 34 gols e 12 assistências em 112 partidas, média de 0,4 participações direta por jogo. No San Siro, foi decisivo novamente. Sua evolução salta aos olhos.pic.twitter.com/unHPBZKgYO — Pedro Ferri (@NigroFerri) November 4, 2021