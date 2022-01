Hinchas de Liverpool bromean: ¿El momento en que Klopp le dijo a Luis Díaz que lo quería?

Jürgen Klopp fue el DT que pidió el fichaje de Luis Díaz en Liverpool. Y ahora que se logró, se revive una imagen que no pasó inadvertida entre sus hinchas.

Es que a veces las ideas de los fichajes pueden surgir en lugares extraños e incluso viendo al futbolista hacerles daño siendo rival. Algo de eso podría haber pasado en el caso del guajiro y el famoso entrenador alemán. Es lo que dicen algunos seguidores de los Reds, quienes revivieron una imagen que quedó de uno de los recientes cruces entre Liverpool y FC Porto en la Champions League.

Se dio en el partido que terminó 1-5 a favor de Liverpool FC en Portugal. Ese día Luis Díaz estuvo con FC Porto. El jugador y el DT de 54 años se cruzaron muy cerca del banquillo técnico del cuadro inglés. Era un saque de banda y casualmente al guajiro le tocó pasar cerca del entrenador, metiéndose en su zona técnica y llegando casi que hasta donde estaban los suplentes. Klopp lo esperó, se acercó y algo le dijo. Hubo un afectuoso saludo.

El extécnico del Borussia Dortmund le dio una palmada en la espalda al delantero después de que fuera a recuperar el balón que a final de cuentas soltó. A partir de ahí viene la broma: ¿Le dijo que quería ficharlo? Solo ellos lo saben. Lo que ahora sabemos todos es que el fichaje se dio. Luis Díaz ya es jugador de Liverpool FC. Con ellos firmó contrato por 5 temporadas.

The moment Klopp let Diaz know

pic.twitter.com/kbWOSTQg9b

— – (@PassLikeThiago) January 30, 2022