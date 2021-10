¿En qué puesto del Ranking FIFA quedó la Selección Colombia después de tres empates en Eliminatorias?

La FIFA publicó la actualización del escalafón de selecciones nacionales, terminada la fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Bélgica se mantuvo en el primer lugar. El segundo es Brasil y Francia cedió su tercer puesto.

Argentina sostuvo su sexta posición y junto a la Verdeamarelha, son los únicos equipos sudamericanos que están en el top 10 de la clasificación. Entre estas están Francia, Italia e Inglaterra. Después España, Portugal, México y Dinamarca cierran las diez primeras casillas.

Por su parte, la Selección Colombia se quedó de 16, el escalafón que tuvo desde la fecha de las justas sudamericanas anteriores. El empate ante Uruguay, Brasil y Ecuador le sirvió para mantenerse en su lugar. Uruguay bajó al 15 y Perú al 24.

+ Jesurún: “Seguiremos en Barranquilla. Reinaldo decidirá la hora de los partidos”

🇧🇪 Belgium's reign continues 🥇

🇧🇷 Brazil pushing in challenge for top spot 💪

📈France, Italy and Spain climb within the top 10 🧗‍♂️

🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/8U8WVGiaYo pic.twitter.com/6rrpdYWQ2m

— FIFA.com (@FIFAcom) October 21, 2021