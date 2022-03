“Él es parte de la Selección Colombia, no la solución”

Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa antes de enfrentar a la Selección de Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana.

Este jueves 24 de marzo la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en el último juego en la ciudad de Barranquilla por la actual Eliminatoria. La ‘Tricolor’ se aferra a conseguir un triunfo y que puedan darse algunos resultados para lograr clasificar al Mundial de Catar 2022.

Reinaldo Rueda habló sobre la mínima oportunidad que tiene la selección y lo que será el partido ante el equipo que dirige César Farias. Dio su versión de responsabilidad y lo que deben hacer los jugadores para esta última etapa.

Colombia lleva 7 partidos sin anotar goles y ha sido una de las causas para estar en esta posición en la que solo le sirve ganar. Por esto el entrenador habló con Luis Díaz, el jugador más importante en la actualidad, “ayer me reuní con Lucho, que es parte de la Selección, no la solución, no debe cargar esa mochila. Él es parte de la selección, no podemos esperar que sea el salvador, somos un colectivo”.

El director técnico de la selección que ha sido criticado por su forma de plantear algunos partidos y no realizar los cambios en lo momentos pertinentes, fue claro y dejó en el aire la responsabilidad de algunos jugadores que a pesar de ser llamados a la convocatoria en su mejor momento, no logran cumplir con la camiseta de Colombia.

Reinaldo Rueda puso a Luis Díaz como ejemplo: “El caso de Luis Díaz lo puse titular frente a Perú hizo gol, luego fue titular en la Copa América, fue un jugador que aprovechó la oportunidad, hay otros que les cuesta”.