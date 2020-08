El día en que hinchas del Bayern eligieron a James Rodríguez sobre Gnabry y Lewandowski

Fue en abril de 2019. En la habitual votación que abre el club para elegir al mejor futbolista de cada mes, James Rodríguez se impuso en las votaciones a la pareja de atacantes que hoy tiene al Bayern Múnich en la final de la Champions League.

Era un muy buen momento en la carrera del colombiano. James Rodríguez estaba viviendo sus últimos meses en el Bayern Múnich. Y para ese momento era uno de los más queridos de la afición. Se destacaba seguido para ganar en esas votaciones.

Para la de abril de 2019 James Rodríguez recibió el 51% de los votos de los hinchas del Bayern Múnich. Los números lo pusieron por delante de Serge Gnabry (29%) y Robert Lewandowski (5%), quienes siguen en el equipo y son los que más goles anotaron en el camino a una final de Champions League.

James Rodríguez acababa de anotar su primera tripleta en Europa

Días antes de aquella votación en la que el futbolista de la Selección Colombia se impuso a las demás figuras del Bayern Múnich, él había tenido un partido perfecto. ¡Logró una tripleta en la victoria por 6-0 Mainz 05! Fue uno de sus mejores partidos en los 2 años que vivió como futbolista en Alemania.

“Si James Rodríguez echa la vista atrás para repasar marzo, seguramente que lo primero que recuerde sea su triplete en la victoria por 6-0 sobre el 1.FSV Mainz 05, ¡su primer hat-trick en Europa! A su hoja de méritos de marzo se le añaden una asistencia en el 1-5 en Mönchengladbach y el 6-0 al VfL Wolfsburg. Su rendimiento convenció a la exigente afición del Bayern, que le brindó su apoyo en la votación para elegir al Mejor jugador del FCB para el mes de marzo. James recibió el 51% de los votos, por delante de Serge Gnabry (29%) y Robert Lewandowski (5%)”, reseñó Bayern Múnich en aquel momento.

¿Por qué James Rodríguez no siguió en el Bayern Múnich?

Estaba cedido a préstamo y con una opción de compra. Al finalizar el tiempo del préstamo, él pidió que no se ejecutara la opción. No quiso quedarse. “En principio, la decisión fue tomada porque vino a verme antes de final de temporada para pedirme que no ejecutáramos la opción de compra”, dijo Rummenigge, presidente del Bayern en ese momento.

“Ejecutar la opción en contra de su voluntad no habría tenido ningún sentido. No debemos contratar a un jugador por 42 millones de euros si no podemos ofrecerle un puesto como titular en el equipo”, agregó.

Y recientemente el mismo James Rodríguez se refirió a su tiempo en Bayern Múnich en entrevista con Daniel Habif. Hubo cosas del país que no se acomodaron a lo que él prefiere. Una de ellas fue el clima. “Recibí un trato espectacular, es un club que me quería mucho también, pero vivir allá no es algo fácil. Hay un frío con -20º. Había días en los que yo me iba al trabajo, prendía el carro y cuando la temperatura estaba en –28º digo: ¿qué hago aquí?”.

Lo otro tuvo que ver con el idioma. “El alemán sí me costó mucho porque tampoco tuve ganas. Yo le dije al profesor de alemán que tuve los primeros 4 meses: Yo no te voy a hacer perder tiempo a ti. No quiero, no quiero. No quería un idioma que no me daba querer aprender, como que no quería”, le contó James Rodríguez a Daniel Habif.