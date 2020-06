“Duván Zapata es el delantero más difícil que enfrenté”





Leonardo Bonucci, zaguero de la Juventus y por el que AC Milan llegó a pagar 40 millones, dijo tal cosa sobre Duván Zapata. Él, acostumbrado a grandes retos en Serie A y Champions League, asegura que nunca sufrió tanto con un delantero como lo hace con el exfutbolista de América de Cali.

“No te sorprendas si digo que es Duván Zapata“, respondió Leonardo Bonucci cuando le consultaron en la Gazzetta dello Sport por el delantero más importante al que debió enfrentar. Y agregó: “Es grande, alto, fuerte y rápido. Cuando lo enfrento, siempre tengo un pensamiento más en mi mente. Los grandes jugadores te lastiman en cuanto pierdes el foco o te desconcentras”.

Así que para él, enfrentar a Duván Zapata lo hace dar más de lo que tiene. Necesita concentración extrema. “También tengo ese pensamiento en el entrenamiento con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín o Douglas Costa. Si no estás al 100 por ciento, te matan”, agregó hablando de ellos en comparación con Duván Zapata.

Leonardo Bonucci (33 años) lleva 10 años compitiendo en la Serie A y en las recientes 7 se ha enfrentado en más de una ocasión con el atacante de la Selección Colombia. “Siempre he dicho que Duván Zapata es mi bestia negra. Cuando vi que no estaba disponible para el partido lo celebré”, dijo en referencia al enfrentamiento de la campaña en curso en la que no se dio el choque por lesión del colombiano.

Duván Zapata en la campaña anterior marcó un doblete cuando enfrentó a Juventus, con Leonardo Bonucci en cancha. Esa fue una de las veces en las que el zaguero de la Selección de Italia lo sufrió. Esta temporada todavía queda un cruce pendiente. Ellos dos se enfrentarían el 11 de julio.