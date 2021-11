Diego Valoyes: “Tenemos las armas para ganarle a Brasil”

Una de las novedades de los convocados de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia es Diego Valoyes, jugador de Talleres de Córdoba que pasó por La Equidad en el fútbol colombiano.

Precisamente, Valoyes, de 25 años de edad, atendió este martes la rueda de prensa de la Selección Colombia y analizó el juego ante Brasil y no ocultó su felicidad por hacer parte de la Tricolor.

“Creo que acá tenemos buenas armas para ganarle a Brasil, nos estamos preparando de la mejor manera para sacar los tres puntos, estamos trabajando para eso, entregando lo mejor de cada uno y finalizando las jugadas de la mejor manera”, inició.

Y agregó que “Brasil es un buen equipo, sabemos todos la capacidad que tienen, pero nosotros como selección vamos a trabajar de la mejor forma posible. Va a ser importante una victoria para seguir pensando en el Mundial”.

“Siempre he jugado de extremo por las dos bandas, la gran parte de mi carrera es jugando de extremo y ahí es donde me desempeño mejor. Jugaré donde me toque y estoy aquí para sumar”, concluyó.