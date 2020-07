Carlo Ancelotti: “James Rodríguez me gusta como jugador, pero creo que seguirá en Real Madrid”

El descontento de James Rodríguez con su situación en el Real Madrid se hizo más evidente en la charla con Rio Ferdinand, en el programa The Locker Room. La temporada anterior se rumoró acerca de la posible llegada del cucuteño al SSC Napoli, que en ese entonces dirigía Carlo Ancelotti.

En contra de su deseo, el mediocampista permaneció en el Merengue para la campaña 2019-20 y reveló en la entrevista con el exdefensor inglés que el club Blanco no accedió a negociarlo con otro elenco español, que medios de comunicación europeos aseguran es el Atlético de Madrid.

El entrenador del Everton FC, en el que actúa Yerry Mina, habló con The Guardian acerca de lo que se viene para los Toffees en el siguiente mercado de fichajes. Reconoció que los futbolistas con los que se relaciona a los Blues, son los mismos que sonaron para los Gli Azzurri, incluido el 10 de la Selección Colombia.

“¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid”, afirmó el DT.

