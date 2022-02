Atención: ¡La que sería la nueva propuesta de Osorio para dirigir a Colombia!

Luego de las duras derrota ante Perú y Argentina por Eliminatorias, en el entorno de la Selección Colombia se habla de varios técnicos para remplazar a Reinaldo Rueda.

Lo cierto es que según las primeras reuniones en el comité de la Federación Colombiana de Fútbol, Rueda cumplirá el contrato y una vez se conozca si Colombia va al Mundial o no, este se renueva o se cancela, segñun el resultado.

Ante esto, desde hace varios días aparece en la prensa el nombre de Juan Carlos Osorio, actual DT del América de Cali que ha sido vinculado con la Tricolor. Lo primero se conoció es que se habría ofrecido para dirigir a Colombia en los juegos ante Bolivia y Venezuela y no cobraría un solo peso.

Ahora, este domingo, según el periodista de Win Sports, Julián Céspedes, Osorio le dijo que no solo dirigiría gratis durante lo que reste de la Eliminatoria (dos partidos), sino que trabajaría gratis por un año completo.

Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO.