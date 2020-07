Un fuerte golpe en su cabeza obligó a que Luis Fernando Muriel fuera llevado al hospital. No pasó a mayores. El atacante se perderá el partido de Atalanta ante Brescia de este martes (2:45 p.m., hora colombiana), pero lo vivirá desde la tribuna.

Según relató La Gazzetta dello Sport, Luis Fernando Muriel se deslizó en la piscina de la sede deportiva de Atalanta y allí sufrió el golpe en la cabeza. Debió ser hospitalizado en lo que se consideró un “accidente doméstico”.

Siendo atendido en el Centro Médico, el atacante de la Selección Colombia y hoy goleador de Atalanta en la Serie A 2019-20, recibió puntos de sutura y ya se encuentra bien. Salió del hospital, fue a su casa e informó a través de redes sociales que estará viviendo el partido ante Brescia desde la tribuna.

El mensaje de Luis Fernando Muriel tras el golpe en la cabeza

“Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Esta noche estaré en el estadio para animar a Atalanta, y mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”, escribió.

El juego que se pierde Luis Fernando Muriel es válido por la Fecha 33 de la Serie A 2019-20. El equipo de Bérgamo será local tras el 2-2 ante Juventus en el que él asistió y cometió la mano que fue sancionada como penalti para el doblete de Cristiano Ronaldo que decretó el empate (récord en Italia).

Luis Fernando Muriel, 17 goles en la Serie A y 18 en la temporada

Es el primer año del exatacante de Deportivo Cali en Atalanta y uno de grandes cifras. Es el goleador del equipo en la competencia local y una de las más importantes armas que tiene la escuadra para competir en la llave de cuartos de final de Champions League ante Paris Saint-Germain.

Este martes no jugará. Un pequeño accidente doméstico lo obliga a parar. Se alistará para reaparecer en la siguiente jornada. Atalanta vuelve a jugar el sábado 18 de julio visitando a Hellas Verona (10:15 a.m., hora colombiana).