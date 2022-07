Asistente de Reinaldo Rueda y la razón para no ir al Mundial

Bernardo Redín habló sobre el fallido proceso con la Selección Colombia y apuntó hacia la falta de efectividad de los jugadores.

Ya con varias semanas luego de la eliminación de Colombia en el proceso mundialista a Catar 2022, desde el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda hablaron sobre lo que pasó y analizaron el rendimiento del equipo. Bernardo Redín habló con Caracol Radio, donde comentó que los menos responsables son ellos, pues hubo una racha larga sin marcar goles.

“Todos queríamos ir al Mundial, pero nosotros tenemos nuestro balance, nuestra retroalimentación, nosotros no vamos al Mundial o al repechaje de un Mundial, por no haber marcado un gol en siete partidos, pero si Colombia no hubiera creado las opciones de gol, está bien, si nosotros no hubiéramos ubicado los jugadores que son de la mitad de cancha para arriba“.

Según comentó el técnico caleño, el combinado nacional tuvo un buen funcionamiento en dichos partidos, puesto que solo un gol les habría funcionado. “No es por funcionamiento, nosotros no estábamos, si hubiéramos metido un gol en esos siete partidos que no marcamos, hubiéramos ido al repechaje… Perú fue al repechaje con menos goles que nosotros, no es fácil de explicar“.

Por último le consultaron sobre la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección, quien llegó como reemplazo de Rueda. Aunque comentó que existe un gran respeto por su trabajo y que tiene la experiencia de haber trabajado durante el proceso de José Pékerman, esperaba que un colombiano siguiera con el proceso.