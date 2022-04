Desde que salió Reinaldo Rueda del banquillo de la Selección Colombia, son varios los nombres que están dentro del sonajero para reemplazarlo.

Uno de ellos es el de siempre, Arturo Reyes, quien ya sabe que es tener a cargo la categoría Sub-19, Sub-20. Sub-23 e incluso la de mayores. Precisamente, en las últimas horas habló con DirecTV Sports en ‘De fútbol se habla así’ y allí habló sobre las cualidades que tiene para volver dirigir a la Selección Colombia.

“Lo que nosotros hicimos fue traer una base de los jugadores que estuvieron en el Mundial anterior y darle oportunidad a unos que estaban en nuestra liga, y otros por fuera, que no se habían puesto la camiseta de la tricolor. Ampliar el espectro para que el entrenador que llegara, que fue Queiroz, tuviera la posibilidad de ver esos cuatro juegos y llevarse una idea”, inició Reyes.

Y agregó que “dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha FIFA estemos encaminados en algún proyecto deportivo”.

“Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todos las edades desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. No me toca a mí decidir, pero también estoy esperando que se resuelva una posibilidad que se puede abrir y que me entusiasma (…) A mi me parecer dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades pero en selección sinceramente es muy fácil”, siguió.

Y concluyó diciendo que “trato de aislarme un poco de todos estos temas porque siento que las críticas en algunos momentos han sido justificadas, en otros no. No es contra Arturo Reyes sino contra el cargo de entrenador. Decirles que el tiempo le da la razón al que lo tiene y ahí están la cantidad de jugadores que hemos tenido la oportunidad de dirigir en Sub-19, Sub-20. Sub-23 y mayores”.