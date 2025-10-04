El Real Madrid se impuso 3-1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu, en un duelo donde Vinícius Júnior volvió a ser decisivo. El brasileño marcó un doblete y fue protagonista en todas las acciones ofensivas que encaminaron el triunfo blanco, consolidando así el liderato del equipo en esta Liga 2025/26.

El atacante abrió el marcador con una jugada individual llena de potencia y definió con frialdad desde el punto penal en el segundo tiempo. Además, provocó la expulsión de Santiago Mouriño y volvió a contagiar de energía a la grada, en una noche donde el conjunto dirigido por Xabi Alonso supo resolver sin brillar.

Vinícius, el mejor inicio liguero de su carrera

El arranque de temporada de Vinícius está rompiendo todos sus registros anteriores. En apenas ocho jornadas de Liga, suma 5 goles, 4 asistencias, una expulsión provocada y un penalti ganado, firmando el mejor inicio de su carrera en el Real Madrid.

Su anterior mejor registro databa de la campaña 2021-22, cuando acumuló 5 goles y 2 asistencias en el mismo tramo del torneo. Ahora, además de sus cifras, se nota su madurez en el campo y su influencia en los partidos más exigentes.

“Muy contento de volver a ganar en el Bernabéu. A ver si seguimos así, mejorando paso a paso… Creo que he jugado muy bien y quiero seguir así”, expresó Vinícius, elegido mejor jugador del partido.

Conexión total entre Vinícius, Mbappé y Güler

El nuevo tridente ofensivo del Real Madrid sigue carburando. Kylian Mbappé volvió a anotar y Arda Güler aportó dinamismo en el ataque, complementando a la perfección el desborde y desequilibrio del brasileño. La sociedad entre los tres apunta a convertirse en una de las más temibles de Europa.

Pese a un primer tiempo sin demasiada intensidad, los blancos supieron imponer su jerarquía con rápidas transiciones y una presión alta que desarticuló al Villarreal. En defensa, Éder Militao se mostró sólido y Courtois volvió a responder con una parada clave en los instantes finales.

Un Real Madrid que vuelve a encontrar su ritmo

Con este resultado, el Real Madrid suma una nueva victoria que le permite tomar distancia sobre el FC Barcelona en la clasificación. El equipo blanco demuestra que, incluso sin desplegar su mejor fútbol, mantiene la contundencia necesaria para sacar adelante partidos complejos.

El liderazgo de Vinícius, su entendimiento con Mbappé y la confianza del vestuario en Xabi Alonso son hoy las claves de un equipo que parece encaminado a firmar otra temporada de alto nivel tanto en Liga como en Champions League.