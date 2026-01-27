Real Madrid confirmó una noticia que venía generando ruido desde hace meses en Valdebebas: Enzo Alves, hijo de una de las grandes leyendas del club, firmó su primer contrato profesional con apenas 16 años. Un paso clave que no solo protege al futbolista, sino que deja en evidencia la confianza absoluta del club en su proyección.

Más allá del apellido, el caso de Enzo despierta ilusión por méritos propios. Delantero, goleador y con una evolución acelerada en las categorías juveniles, ya empezó a competir en escenarios de mayor exigencia y también es una pieza valorada en selecciones juveniles. Su historia no parte del recuerdo de su padre, sino del impacto que viene generando dentro del campo.

Quién es Enzo Alves, el hijo de Marcelo

Enzo Alves nació en Madrid en 2009, creció en el entorno del Real Madrid y se formó desde niño en la cantera del club. Es hijo de Marcelo, lateral histórico del equipo blanco y protagonista de una de las eras más exitosas del club, con 25 títulos en su palmarés.

Sin embargo, Enzo construyó un camino diferente. Nunca intentó replicar la posición ni el estilo de su padre. Desde sus primeras etapas en fútbol base quedó claro que su identidad estaba en el ataque, lejos de la defensa y mucho más cerca del gol.

De qué juega Enzo Alves en Real Madrid

Una de las primeras aclaraciones clave es su posición. Enzo Alves es delantero. Juega como atacante central, con presencia constante en el área y una fuerte vocación goleadora. No es lateral, ni carrilero, ni extremo reconvertido.

Su perfil se caracteriza por ser fuerte físicamente, directo en sus movimientos y con una notable facilidad para encontrar espacios entre centrales. Además, tiene buen remate con ambas piernas y una lectura rápida de las jugadas dentro del área. En las categorías menores del Real Madrid ya superó los 100 goles, un registro que explica por qué su nombre empezó a tomar fuerza dentro del club.

El crecimiento acelerado en la cantera de Valdebebas

El desarrollo de Enzo Alves fue especialmente llamativo en las últimas dos temporadas. Con solo 15 años, dio el salto al Juvenil A, una categoría exigente tanto a nivel físico como táctico. Lejos de necesitar un largo periodo de adaptación, respondió desde el inicio con goles y actuaciones consistentes.

En la actual temporada, el Real Madrid decidió dar un paso más y exponerlo a un nivel superior. Enzo debutó con el Real Madrid Castilla en la Copa Internacional de la Premier League, una competencia que reúne a filiales de clubes de primer nivel europeo. Ese debut fue una señal clara de la confianza del cuerpo técnico y del plan que el club tiene con él.

Qué firmó Enzo Alves con el Real Madrid

El punto de inflexión llegó con la firma de su primer contrato profesional. Este acuerdo no es un simple trámite administrativo. En el Real Madrid, firmar profesional implica blindaje deportivo, planificación a mediano plazo y una hoja de ruta clara dentro de la estructura del club.

Con este contrato, el Madrid asegura la continuidad de uno de los talentos más prometedores de su cantera y evita que otros clubes puedan adelantarse. Para Enzo, significa estabilidad, reconocimiento y el inicio formal de su carrera como futbolista profesional.

Enzo Alves y su vínculo con la selección española

El crecimiento de Enzo no se limita al ámbito del club. A nivel internacional, es un jugador muy valorado por la selección juvenil española. Aunque tiene nacionalidad brasileña por su padre, siempre optó por representar a España.

Ya pasó por la Sub-15 y la Sub-16, y actualmente integra la Sub-17 de España, con la que disputó 10 partidos y marcó 3 goles. Su convocatoria temprana confirma que su talento es reconocido más allá del apellido y que su rendimiento sostiene esa consideración.

¿Puede Enzo Alves jugar para Brasil en el futuro?

Existe un matiz reglamentario interesante. Según la normativa de la FIFA, un futbolista que no haya disputado más de tres partidos oficiales con una selección absoluta antes de los 21 años puede cambiar su nacionalidad deportiva.

Esto abre la puerta, en teoría, a que Enzo pueda optar por Brasil en el futuro. Sin embargo, hoy su camino está claramente ligado a España, tanto por formación como por recorrido internacional en juveniles. Cualquier decisión en ese sentido quedará para más adelante.

Por qué ilusiona tanto Enzo Alves en el Real Madrid

La ilusión alrededor de Enzo Alves no se explica solo por su apellido. El Real Madrid ve en él un delantero con instinto goleador, capacidad de adaptación y mentalidad competitiva. Responde bien a los cambios de categoría, mantiene regularidad y muestra personalidad en contextos exigentes.

Además, el club viene cuidando su proceso: minutos medidos, retos progresivos y respaldo institucional. Su debut con el Castilla y la firma del contrato profesional son pasos coherentes dentro de un plan que busca potenciarlo sin acelerar de forma innecesaria.

El peso del apellido y la construcción de una identidad propia

Ser hijo de Marcelo implica convivir con una referencia enorme. Sin embargo, Enzo Alves logró algo clave: construir su propia identidad futbolística. No se lo evalúa como “el hijo de”, sino como un delantero que marca goles y responde en el campo.

El Real Madrid entiende ese contexto y por eso su apuesta va más allá del simbolismo. Enzo Alves ya es profesional, juega de delantero, suma goles, aparece en el Castilla y es internacional juvenil. La ilusión no se apoya en el pasado, sino en lo que ya está mostrando en el presente.