El técnico del Real Madrid fue autocrítico tras la dura derrota 3-0 frente al Arsenal, pero no pierde la esperanza. Cree en lo impredecible del fútbol y en la mística del Santiago Bernabéu, donde su equipo ha obrado milagros más de una vez en la UEFA Champions League.

Tras la goleada sufrida en Londres, Carlo Ancelotti hizo un profundo análisis en rueda de prensa. Reconoció errores, lamentó la caída mental de su equipo y aseguró que intentarán la remontada “de todas las maneras posibles”. La vuelta será el miércoles 16 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Durante una hora estuvimos bien, pero el equipo se cayó”

El entrenador italiano no ocultó su decepción por lo sucedido en el Emirates Stadium. “Durante una hora, el equipo estuvo bastante bien. En la primera parte hubo orden. Pero tras los dos goles encajados a balón parado, el equipo se cayó mentalmente”, explicó Ancelotti. “No hemos tenido reacción, algo que habitualmente tenemos. Los últimos 30 minutos fueron muy malos”.

“Obviamente me siento responsable de lo que pasó”

El técnico del Real Madrid asumió su parte de culpa por la dura caída: “Obviamente sí, me siento responsable”. Pese a la derrota, hizo énfasis en que no todo fue negativo: “El resultado no debe hacernos tirar todo a la basura. Pudimos incluso adelantarnos en la primera parte”.

También habló sobre la actitud del equipo y el problema de no mantener la solidez en momentos de adversidad. “Nos faltó ser un bloque compacto. En los buenos momentos estamos bien, pero cuando no lo son, el equipo se descompone. Eso nos ha pasado varias veces esta temporada”.

La fe intacta: “En el Bernabéu pasan cosas”

Ancelotti dejó claro que no se rinden: “Lo vamos a intentar de todas las maneras. Hay pocas opciones, pero las hay”. Y apeló a lo que ya es una frase icónica en el mundo del fútbol: “En el Bernabéu pasan cosas”. El italiano recordó que nadie esperaba que Declan Rice anotara dos goles de tiro libre, pero sucedió. Y lo mismo podría pasar en Madrid: “Todo puede pasar en este deporte. Tenemos que creer, confiar; porque muchas veces, pasan cosas en el Bernabéu”.

¿Qué puede cambiar para la vuelta?

El mensaje es claro: trabajo, sacrificio y unidad. “Ahora toca trabajar, sacrificarnos. Hacerlo todos juntos y hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces y toca hacerlo otra vez”, dijo. Aunque el reto parece mayúsculo, el técnico italiano tiene claro que el Real Madrid ha roto los pronósticos en otras noches históricas de Champions. “Hay que intentarlo desde el primer minuto al último”.