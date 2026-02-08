La Jornada 23 de LaLiga presenta uno de los partidos más atractivos del fin de semana: Valencia CF recibe a Real Madrid en el estadio Mestalla, en un cruce determinante tanto en la lucha por el título como en la pelea por la permanencia. El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero, con horarios centrales para Europa y América.

El partido comenzará a las 21:00 en España y a las 15:00 en Colombia, y contará con transmisión en televisión y plataformas digitales en varios países. El escenario será el histórico Estadio Mestalla, con capacidad para más de 49.000 espectadores, un campo tradicionalmente exigente para cualquier visitante.

Dónde ver Valencia vs Real Madrid en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas señales oficiales según el país, tanto en TV como en streaming.

España

DAZN LaLiga (M55 y Orange 113)

(M55 y Orange 113) DAZN LaLiga 2 (M58 y Orange 114)

Colombia y el resto de Sudamérica

D SPORTS en televisión

en televisión DGO de manera online

México

SKY SPORTS

Estados Unidos

ESPN Deportes

fuboTV

ESPN App

Estas opciones permiten seguir el partido en vivo desde distintos dispositivos, con cobertura completa de la fecha.

Horarios del partido de Real Madrid, país por país

Además de España y Colombia, el Valencia vs Real Madrid se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Valencia y Real Madrid

Ambos equipos llegan con necesidades distintas: el Valencia busca solidez y puntos urgentes, mientras que el Real Madrid apunta a no ceder terreno en la parte alta de la tabla.

Valencia CF: Stole Dimitrievski; Luis Rioja, Eray Comert, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà; Pepelu, Filip Ugrinic; Arnaut Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán

Stole Dimitrievski; Luis Rioja, Eray Comert, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà; Pepelu, Filip Ugrinic; Arnaut Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro. Carlos Corberán Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Guler, Kylian Mbappé y Brahim Díaz. DT: Álvaro Arbeloa.

Árbitro designado para el encuentro en Mestalla

El encargado de impartir justicia en este compromiso será Javier Alberola, árbitro designado para un duelo de alto voltaje en Mestalla, con incidencia directa en la clasificación.

Cómo llegan Valencia y Real Madrid a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports

Valencia CF atraviesa un momento delicado en el campeonato. Se ubica en la casilla 17, con 23 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso. Cada partido es decisivo en su objetivo de asegurar la permanencia, y sumar en casa frente a un rival de jerarquía representa una oportunidad clave.

Real Madrid, por su parte, ocupa la segunda posición de LaLiga con 54 puntos, a cuatro del Barcelona, líder del certamen. El conjunto blanco mantiene la presión en la lucha por el título y sabe que un triunfo como visitante puede ser determinante para seguir en carrera en la recta decisiva del torneo.

Ficha del partido Valencia y Real Madrid