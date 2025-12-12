La jornada 16 de LaLiga 2025-26 trae un duelo determinante en la parte baja de la tabla: Real Sociedad vs Girona, un partido en el que ambos necesitan sumar para escapar de la presión del descenso. El encuentro se disputará el viernes 12 de diciembre, desde las 21:00 en España y 15:00 en Colombia, en el Reale Arena (Anoeta), un estadio con capacidad para 39.000 espectadores.

El contexto no podría ser más exigente. La Real Sociedad llega golpeada tras una derrota en Mendizorroza, mientras el Girona también busca recomponer su rumbo después de caer en casa ante el Elche. Ambos equipos saben que cada punto es vital y este enfrentamiento directo podría marcar un antes y un después en sus objetivos de la temporada.

LaLiga: Dónde ver Real Sociedad vs Girona en TV y online

Estas son las señales oficiales para seguir el partido en distintos países:

España: DAZN LaLiga en Movistar Plus+ (dial 55), DAZN LaLiga en Orange TV (dial 113) y LaLiga TV Bar

en Movistar Plus+ (dial 55), en Orange TV (dial 113) y Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (streaming)

(TV) y (streaming) México: Canal 5

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de Real Sociedad en LaLiga: el Reale Arena (Anoeta)

El partido tendrá lugar en el Reale Arena, casa de la Real Sociedad. Ubicado en San Sebastián, se caracteriza por su ambiente vibrante y por ser uno de los estadios más modernos de España. Con capacidad para 39.000 espectadores, será el escenario ideal para un choque de necesidades y urgencias futbolísticas.

Horario del partido país por país

Además de España y Colombia, el partido podrá verse en los siguientes horarios:

Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Perú: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00

12:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Portugal: 20:00

20:00 Francia: 21:00

21:00 Alemania: 21:00

21:00 Italia: 21:00

Probables alineaciones: Real Sociedad y Girona

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía, Sergio Gómez; Jon Gorrotzategi, Brais Méndez, Carlos Soler; Take Kubo, Gonçalo Guedes y Ander Barrenetxea. DT: Sergio Francisco.

Girona: Paulo Gazzaniga; Álex Moreno, Daley Blind, Vitor Reis, Arnau Martínez; Iván Martín, Axel Witsel, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Viktor Tsygankov; Vladyslav Vanat. DT: Míchel Sánchez.

Dos equipos con talento de sobra, especialmente en sus líneas ofensivas. La presencia de Take Kubo en la Real y Tsygankov en el Girona añade atractivo a un partido que promete ritmo e intensidad.

Noticias de los equipos para el partido de la Jornada 16 en LaLiga EA Sports

La Real Sociedad llega con la necesidad de recomponer su camino. El equipo viene de perder ante el Alavés, una caída que lo dejó en la posición 14 de LaLiga EA Sports con 16 puntos. La irregularidad ha sido una constante durante la temporada, pero el talento individual -especialmente el de Kubo, Barrenetxea y Brais Méndez- mantiene viva la ilusión de escalar posiciones. El Reale Arena puede ser una fortaleza clave para volver a sumar y alejarse de los puestos peligrosos.

Y Girona tampoco pasa por su mejor momento. Llega tras una derrota frente al Elche y ocupa la posición 18, dentro de la zona de descenso, con 12 puntos. El conjunto dirigido por Míchel Sánchez ha mostrado buen fútbol en varios tramos de la temporada, pero la falta de regularidad le ha impedido despegar.