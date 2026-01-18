LaLiga ofrece uno de los partidos más atractivos de la Jornada 20, con el cruce entre Real Sociedad y el Barcelona. El líder del campeonato visita San Sebastián en un momento de plena confianza, mientras que el equipo local busca reencontrarse con su mejor versión ante su gente.

El partido se jugará el domingo 18 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario que suele elevar la exigencia para cualquier rival. A continuación, todos los detalles para ver el encuentro en vivo, los canales de TV y opciones online, las probables alineaciones y el contexto de ambos equipos en la tabla.

Horario de Real Sociedad vs Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Real Sociedad vs Barcelona en TV y online

Compartimos las diferentes opciones para seguir el partido en vivo de manera oficial:

España: DAZN LaLiga por Movistar (dial 55) y Orange (113), DAZN LaLiga 2 por Movistar (dial 58) y Orange (114) y LaLiga TV Bar.

por Movistar (dial 55) y Orange (113), por Movistar (dial 58) y Orange (114) y Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

en TV y en streaming México: Sky Sports en TV y Izzi Go online

en TV y online Estados Unidos: ESPN en TV y Fubo vía streaming.

Dónde se juega el partido del Barcelona este fin de semana

El encuentro se disputará en el Reale Arena, estadio con capacidad para cerca de 40.000 espectadores. La Real Sociedad suele hacerse fuerte en casa, donde el ritmo y la presión ambiental suelen ser factores determinantes en partidos de alto nivel.

Probables alineaciones del partido Real Sociedad y Barcelona

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Take Kubo, Brais Méndez, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Cómo llegan Real Sociedad y Barcelona a la Jornada 20

El Barcelona atraviesa su mejor momento de la temporada y lidera la clasificación con 49 puntos en 19 jornadas. El equipo azulgrana encadena 11 triunfos consecutivos en todas las competiciones, seis de ellos en LaLiga, una racha que consolidó su candidatura al título. Bajo la conducción de Hansi Flick, el conjunto catalán logró equilibrio entre posesión, intensidad y eficacia ofensiva, con jóvenes y referentes respondiendo en momentos clave.

La Real Sociedad, por su parte, se ubica en la posición 13 con 21 puntos, lejos de la zona europea y con la necesidad de mejorar su regularidad. El equipo apenas ganó uno de sus últimos seis partidos de liga, una secuencia que lo obliga a sumar para no perder más terreno. El reto será competir con orden, aprovechar los espacios y sostener la intensidad durante los 90 minutos ante el líder.

Ficha del partido: Real Sociedad vs Barcelona

Competición: LaLiga – Jornada 20

LaLiga – Jornada 20 Fecha: Domingo 18 de enero

Domingo 18 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: Reale Arena (San Sebastián)

Reale Arena (San Sebastián) TV y online: España: DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: Sky Sports e Izzi Go Estados Unidos: ESPN y Fubo



Un duelo exigente para el líder y una prueba de carácter para la Real Sociedad en una noche clave de LaLiga.