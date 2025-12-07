LaLiga 2025-26 avanza hacia su tramo final del año con un duelo que promete emociones en el Santiago Bernabéu. Real Madrid vs Celta de Vigo, correspondiente a la Fecha 16, enfrenta a un líder aspirante al título contra un equipo gallego que busca puntos vitales para mejorar su ubicación en la tabla.

El compromiso se disputará el domingo 7 de diciembre, desde las 21:00 en España y 15:00 en Colombia, en un Bernabéu que se espera repleto para ver a Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, tres de las grandes figuras del fútbol mundial.

LaLiga EA Sports: dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo en TV y online

Los derechos de transmisión para este encuentro estarán distribuidos de la siguiente manera:

España

Movistar Plus+ LaLiga (Movistar 54 y Orange 112)

(Movistar 54 y Orange 112) Movistar Plus+ LaLiga 3 (Movistar 167 y Orange 270)

(Movistar 167 y Orange 270) Movistar Plus+ LaLiga HDR (Movistar 440 y Orange 111)

Colombia y el resto de Sudamérica

DIRECTV en TV

en TV DGO de manera online

México

SKY Sports

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN App

Fubo Sports.

Detalles del partido: Real Madrid vs Celta de Vigo

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 16

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025

Hora: 21:00 en España | 15:00 en Colombia

Transmisión TV: Movistar Plus+ LaLiga, DIRECTV, SKY Sports

Transmisión online: DGO, ESPN App, Fubo Sports

Estadio del partido de Real Madrid en LaLiga: Santiago Bernabéu

El partido será en el renovado Santiago Bernabéu, un estadio icónico con capacidad para 84.000 espectadores. Su nueva arquitectura, reforzada por tecnología de punta, lo convierte en uno de los recintos más modernos del mundo y un escenario privilegiado para un encuentro de alto nivel como este.

Horario del partido de LaLiga, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET (Miami, Nueva York) 12:00 PT (Los Ángeles)

Reino Unido: 20:00

20:00 Francia – Italia – Alemania: 21:00

Probables alineaciones: Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos; Arda Güler, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza. DT: Claudio Giráldez.

Noticias de los equipos para el partido de LaLiga

En Real Madrid, Xabi Alonso afronta este duelo con varias ausencias importantes en zona defensiva: Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy no podrán estar. Además, el entrenador debe gestionar una semana de máxima exigencia, con tres partidos de liga en pocos días y un choque clave ante Manchester City por Champions.

Aun así, el equipo blanco llega reforzado por el buen desempeño de sus figuras y por la recuperación progresiva de algunos lesionados. La responsabilidad ofensiva seguirá en pies de Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham, quienes lideran un ataque temido en Europa.

Celta de Vigo, equipo dirigido por Claudio Giráldez, llega con bajas sensibles como Joseph Aidoo y Mihailo Ristic, ambos lesionados en el duelo copero ante Sant Andreu. El técnico celeste rotó parte del plantel en Copa para llegar con aire a este enfrentamiento, aunque algunos futbolistas clave -como Iago Aspas y Borja Iglesias- disputaron minutos más de lo esperado.