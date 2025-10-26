El clásico del fútbol español está de regreso. Este domingo 26 de octubre, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26, en un partido que promete emociones, historia y talento. El encuentro comenzará a las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, con ambos equipos peleando codo a codo por el liderato del campeonato.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega como líder con 24 puntos y un estilo sólido, que combina equilibrio defensivo y contundencia ofensiva. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick se mantiene a solo dos unidades, con 22, y ha recuperado sensaciones tras una serie de victorias en liga y Champions. El Clásico se presenta como un duelo directo por la cima y un nuevo capítulo de una rivalidad que paraliza al planeta.

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en TV y streaming en el mundo

El Clásico podrá seguirse en todo el mundo gracias a una amplia cobertura televisiva y en streaming:

España: DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus+ o 113 de Orange TV) y DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar Plus+ o 114 de Orange TV). También disponible en la aplicación de DAZN y en LaLiga TV Bar .

DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus+ o 113 de Orange TV) y DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar Plus+ o 114 de Orange TV). También disponible en la aplicación de y en . Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y DIRECTV (TV) y, en streaming, DISNEY+ PREMIUM y DGO .

y (TV) y, en streaming, y . México: SKY Sports HD.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Sling TV y Fubo Sports.

Como cada temporada, se espera una audiencia global de millones de espectadores, consolidando este enfrentamiento como uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Dónde se juega el clásico de LaLiga EA Sports: el Santiago Bernabéu

El partido se disputará en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, con capacidad para 84.000 espectadores. El renovado estadio madrileño, con techo retráctil y pantalla 360°, volverá a ser el epicentro del fútbol mundial, con un ambiente que promete ser electrizante.

El Bernabéu ha sido testigo de grandes gestas en la historia del Clásico, y esta edición no será la excepción. La presencia de figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal y Marcus Rashford convierte este duelo en una cita imperdible para los amantes del fútbol.

A qué hora es el Real Madrid vs Barcelona, país por país

Un horario ideal para disfrutar del Clásico en directo desde cualquier parte del mundo. En América Latina, será el encuentro principal de la mañana dominical, mientras que en Europa marcará la tarde de fútbol más esperada del calendario.

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú y Ecuador: 10:15

10:15 Argentina y Chile: 12:15

12:15 México: 09:15

09:15 Estados Unidos (ET): 11:15

11:15 Brasil: 12:15

12:15 Reino Unido: 15:15

15:15 Francia, Italia y Alemania: 16:15

Probables alineaciones de Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu

Ambos equipos cuentan con plantillas de lujo y entrenadores con estilos opuestos. Xabi Alonso prioriza la presión alta y la salida ordenada desde atrás, mientras Flick apuesta por la verticalidad y la rapidez de sus extremos. La presencia de jóvenes talentos como Arda Güler y Lamine Yamal añade un atractivo especial a un duelo generacional que mezcla experiencia, técnica y explosividad.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Noticias de los equipos antes del Clásico de LaLiga

El Real Madrid llega en un momento de fortaleza. Viene de vencer por la mínima a la Juventus en Champions League y repetir marcador ante el Getafe en LaLiga, consolidando su imagen de equipo equilibrado y eficaz. La solidez defensiva de Tchouaméni y la creatividad de Bellingham han sido clave, mientras que la dupla Mbappé–Vinícius Jr. continúa siendo una de las más temidas del continente.

En el caso del Barcelona, el equipo azulgrana también atraviesa una fase ascendente. Goleó al Olympiacos en Champions y superó con autoridad al Girona en el campeonato doméstico. El sistema de Flick, con posesión dinámica y presión alta, ha comenzado a dar resultados. Pedri y De Jong se consolidan como los motores del mediocampo, mientras que Marcus Rashford y Lamine Yamal lideran el frente de ataque con velocidad y desequilibrio.

El duelo en el Bernabéu llega con ambos equipos separados por apenas dos puntos: Real Madrid (24) y Barcelona (22). Un triunfo merengue ampliaría la distancia en la cima, mientras que una victoria culé cambiaría el liderazgo y la narrativa de la temporada.

El historial del Clásico y el recuerdo más reciente

La rivalidad entre Real Madrid y Barcelona es la más famosa del fútbol mundial. Según los registros históricos, el Real Madrid domina ligeramente el balance general, con 105 victorias, por 104 del Barcelona y 52 empates. Cada enfrentamiento ha definido etapas, títulos y generaciones, consolidando el Clásico como una tradición que trasciende fronteras.

El antecedente más reciente se remonta a mayo de 2025, cuando el Barcelona se impuso 4-3 en Montjuic en un partido inolvidable. Aquel día, los azulgranas ganaron con goles de Eric García, Lamine Yamal y un doblete de Raphinha, mientras que el Real Madrid tuvo en Kylian Mbappé a su gran figura, autor de los tres tantos merengues.

Ese resultado aún está fresco en la memoria de ambos equipos y añade un ingrediente emocional al duelo del Bernabéu. Para el Real Madrid, la motivación pasa por cobrar revancha y afianzar su liderato. Para el Barcelona, es la oportunidad de demostrar que puede ganar también en territorio enemigo.

Claves del Clásico en el Bernabéu

El encuentro reunirá a dos de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo. El Real Madrid, en plena era Xabi Alonso, combina juventud y jerarquía con un sistema que potencia la transición rápida y la presión coordinada. En cambio, el Barcelona de Flick ha evolucionado hacia un modelo más físico y vertical, basado en la movilidad de sus mediocampistas y el desequilibrio de sus extremos.

El duelo individual entre Vinícius Jr. y Koundé, así como el enfrentamiento entre Bellingham y Pedri en la zona central, serán determinantes. Pero todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, el hombre llamado a marcar la diferencia en el Bernabéu, y en Lamine Yamal, la joya adolescente del Barça que ya sabe lo que es brillar en un Clásico.

Con el liderato de LaLiga en juego, el Real Madrid vs Barcelona de este 26 de octubre promete ser mucho más que un partido: será otro capítulo inolvidable en la historia de una rivalidad eterna.