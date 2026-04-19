Este domingo, Junior de Barranquilla buscará clasificar de manera anticipada a los Cuartos de Final de la Liga BetPlay 2026 – I del fútbol colombiano. Para eso deberá vencer a Llaneros FC en partido por la 17ª fecha que se jugará en el Estadio Romelio Martínez a partir de las 6:20 p.m., en un duelo donde la presión y la necesidad estarán sobre ambos costados.

Junior FC vs Llaneros FC: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Junior de Barranquilla vs Llaneros FC

Junior de Barranquilla vs Llaneros FC Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Árbitro: Sebastián Toro

Sebastián Toro Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Romelio Martínez de Barranquilla Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 17)

(Jornada 17) Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Junior, a un paso de asegurar su lugar entre los ocho

El Junior llega con la posibilidad clara de sellar su clasificación. Un triunfo le bastará para instalarse en la siguiente fase, objetivo que se ha convertido en prioridad tras un semestre de altibajos pero con resultados suficientes para depender de sí mismo en este tramo decisivo.

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El equipo dirigido por Alfredo Arias presentará varias novedades. La más destacada es el regreso de Cristian Barrios, quien superó molestias físicas y vuelve a ser una pieza clave en el frente de ataque. En contraste, las ausencias de Yimmi Chará, Lucas Monzón y Guillermo Celis obligan a reconfigurar el equipo.

En defensa, se perfila una zaga con Jermein Peña y Daniel Rivera, mientras que los laterales serán Jhomier Guerrero y Yeison Suárez. En el mediocampo, la primera línea se mantendría con Juan David Ríos y Jesús Rivas, dejando más adelante un bloque ofensivo con Kevin Pérez, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel, acompañando el regreso de Barrios.

Llaneros FC se juega su última carta en Barranquilla

Por su parte, Llaneros FC llega con la urgencia de sumar. Con 21 puntos en la tabla, el equipo dirigido por José García Herrera aún conserva opciones matemáticas de meterse en el grupo de los ocho, pero el margen es mínimo: necesita ganar los tres partidos restantes para aspirar a los 30 puntos, cifra que podría asegurar la clasificación.

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El reto no será menor. Visitar al actual campeón implica enfrentar a un rival con mayor profundidad de plantilla y experiencia en este tipo de escenarios. Por ello, el plan de juego apunta a un bloque defensivo sólido y transiciones rápidas, buscando sorprender con velocidad por las bandas.

Jugadores como Jhon Vásquez y Daniel Mantilla serán fundamentales en esa propuesta, con la misión de aprovechar los espacios y generar peligro en momentos puntuales del partido.

Junior vs Llaneros: partido para dar y convidar

El contexto del partido marca dos caminos distintos pero igualmente intensos. Junior quiere cerrar cuanto antes su clasificación y evitar complicaciones en la recta final, mientras que Llaneros se juega prácticamente su última oportunidad de seguir con vida en la competencia.

El Romelio Martínez será escenario de un choque donde la presión, la urgencia y la ambición se cruzan en 90 minutos que pueden definir buena parte del futuro inmediato de ambos equipos en la Liga BetPlay.