Real Madrid visita al Getafe este domingo 19 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez, por la Fecha 9 de LaLiga 2025-26, en un nuevo derbi de la Comunidad de Madrid. El partido se disputará a las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia, con un equipo blanco que busca mantener su paso firme en el campeonato y un Getafe que intentará hacer valer su localía ante uno de los líderes de la temporada.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con varias bajas en defensa, pero con la gran noticia de la presenciade Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento imparable con 14 goles en 10 partidos. En el banquillo rival, José Bordalás apuesta por su habitual solidez defensiva y un esquema que prioriza la presión y la intensidad, con Borja Mayoral como principal referencia ofensiva.

Dónde ver Getafe vs Real Madrid en España, Colombia y el mundo

El encuentro será transmitido en directo por múltiples señales internacionales:

España: M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ LaLiga 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ LaLiga 2, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar. Colombia y Sudamérica: D SPORTS (TV) y DGO (streaming).

D SPORTS (TV) y DGO (streaming). México: SKY Sports HD.

SKY Sports HD. Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo Sports.

La cobertura permitirá disfrutar del partido desde cualquier rincón del mundo, tanto en televisión como en plataformas digitales oficiales, con opción de transmisión en alta definición.

Dónde se juega el partido del cuadro madridista por LaLiga: el Coliseum Alfonso Pérez

El escenario será el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe, un estadio con capacidad para 16.500 espectadores. Reconocido por su ambiente cercano y la intensidad de su hinchada, el Coliseum se ha convertido en uno de los escenarios más exigentes para los grandes de España. El Real Madrid, sin embargo, ha logrado dominar históricamente este terreno, con tres triunfos consecutivos como visitante y apenas un gol recibido en los últimos siete duelos.

A qué hora es Getafe vs Real Madrid, país por país

El horario europeo de la noche y la tarde latinoamericana garantizan una audiencia masiva para uno de los partidos más esperados del fin de semana en LaLiga.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

Probables alineaciones de Getafe y Real Madrid

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené Dakonam, Diego Rico, Davinchi; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri, Álex Sancris; Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Noticias y novedades del Real Madrid para el partido

El regreso de Kylian Mbappé centra todas las miradas. El francés, máximo goleador del torneo, está en condiciones de jugar por primera vez en el Coliseum tras superar una molestia en el tobillo. Xabi Alonso recupera así a su principal figura ofensiva para un duelo donde el Real Madrid busca su octava victoria consecutiva sobre el Getafe.

El entrenador blanco sigue lidiando con una defensa muy mermada: sin Carvajal, Alexander-Arnold ni Rüdiger, y con Dean Huijsen fuera por una lesión muscular. Esto obliga a Valverde a actuar nuevamente como lateral derecho, mientras que Raúl Asencio tomará el lugar de central junto a Militao.

A estas bajas se suma Dani Ceballos, ausente por una sobrecarga muscular tras destacadas actuaciones ante Kairat y Villarreal, donde lideró la reacción blanca tras la única derrota del curso (5-2 ante el Atlético).

El enfoque de Alonso pasa ahora por potenciar a Jude Bellingham, quien aprovechó el parón internacional para completar un plan de trabajo específico junto a Valverde. Se espera verlo más libre en el mediocampo, con opción de caer a banda si el DT decide dar descanso a Franco Mastantuono, que llega con fatiga tras su viaje internacional.

El Real Madrid mantiene su hegemonía en el derbi del sur de Madrid: 30 victorias en 40 enfrentamientos y un dominio absoluto en los últimos años. En el Coliseum, buscará confirmar su condición de líder y ampliar su racha triunfal ante un Getafe que promete resistencia, pero tendrá enfrente a un Mbappé en modo récord.