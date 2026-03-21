La Jornada 29 de LaLiga enfrenta al líder del campeonato con un equipo que busca consolidar su permanencia. El Barcelona recibe a Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, en un partido clave para ambos en la recta final de la temporada.

El encuentro se disputará el DOMINGO 22 de marzo, desde las 14:00 en España y las 08:00 en Colombia, en el Spotify Camp Nou, recinto con capacidad para más de 99.000 espectadores. El Barcelona atraviesa un gran momento competitivo, mientras que el Rayo necesita sumar para alejarse definitivamente del riesgo.

Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes señales oficiales según el país.

España: DAZN LaLiga (Movistar 55 y Orange 113), DAZN LaLiga 2 (Movistar 58 y Orange 114) y LaLiga TV Bar

(Disponible a través de la plataforma DAZN ).

(Movistar 55 y Orange 113), (Movistar 58 y Orange 114) y (Disponible a través de la plataforma ). Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (610 y 1610) en TV y DGO online

(610 y 1610) en TV y online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del partido de Barcelona vs Rayo Vallecano, país por país

El Barcelona vs Rayo Vallecano tendrá los siguientes horarios destacados:

España: 14:00

14:00 Colombia, Perú, Ecuador: 08:00

08:00 México (CDMX): 07:00

07:00 Venezuela, Bolivia: 09:00

09:00 Chile, Argentina, Uruguay: 10:00

10:00 Estados Unidos: 08:00 ET / 05:00 PT.

Probables alineaciones del partido Barcelona vs Rayo Vallecano

FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Josep Chavarría; Isi Palazón, Pathé Ismaël Ciss, Unai López, Jorge de Frutos; Alemao y Álvaro García. DT: Íñigo Pérez.

Cómo llegan Barcelona y Rayo Vallecano a la Jornada 29

El Barcelona es líder de LaLiga con 70 puntos en 28 partidos. Llega en racha, tras ganar sus cuatro encuentros más recientes, consolidando su ventaja en la cima y mostrando equilibrio entre solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Rayo Vallecano ocupa la casilla 13 con 32 puntos, apenas seis por encima de la zona de descenso. Aunque mantiene una distancia prudente, necesita sumar para asegurar la permanencia cuanto antes y evitar complicaciones en el cierre de la temporada.

Ficha del partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano