La Fecha 16 de LaLiga 2025-26 pone en escena un partido clave en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona recibe a Osasuna en un duelo con objetivos muy distintos. El encuentro se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 18:30 en España y las 12:30 en Colombia, en el estadio con mayor capacidad del fútbol español, que supera los 99 mil espectadores.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder del campeonato y busca sostener su ventaja en la cima, mientras que el conjunto de Pamplona afronta un compromiso determinante para alejarse de la zona de descenso. Con bajas importantes en el local y un visitante que llega casi con plantilla completa, el partido presenta un contexto atractivo tanto en lo deportivo como en lo táctico.

LaLiga EA Sports: Dónde ver Barcelona vs Osasuna en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en directo:

España: MOVISTAR+ LaLiga (dial 54 y Orange 110), MOVISTAR+ LaLiga HDR (dial 440 y Orange 111), MOVISTAR+ LaLiga 2 (dial 57 y Orange 112) y LaLiga TV Bar

(dial 54 y Orange 110), (dial 440 y Orange 111), (dial 57 y Orange 112) y Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV (TV) y DGO (streaming)

(TV) y (streaming) México: SKY Sports (TV) y Izzi Go (streaming)

(TV) y (streaming) Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido: Barcelona vs Osasuna

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 16

Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona)

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 18:30 en España | 12:30 en Colombia

Transmisión TV: Movistar+ LaLiga, DIRECTV, SKY Sports

Transmisión online: DGO, Izzi Go, ESPN App, Fubo Sports.

El Spotify Camp Nou, escenario del partido del líder de LaLiga

El compromiso se jugará en el Spotify Camp Nou, casa histórica del FC Barcelona y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. Con una capacidad superior a los 99.000 aficionados, el recinto azulgrana suele ser un factor determinante, especialmente en partidos donde el equipo busca imponer ritmo desde el inicio.

Horario de Barcelona vs Osasuna país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Argentina: 14:30

14:30 Chile: 14:30

14:30 Perú: 12:30

12:30 Ecuador: 12:30

12:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Estados Unidos (PT): 09:30

09:30 Brasil: 14:30

14:30 Reino Unido: 17:30

17:30 Francia: 18:30

18:30 Alemania: 18:30

18:30 Italia: 18:30

Probables alineaciones del partido

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Osasuna: Sergio Herrera; Íñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró; Aimar Oroz; Víctor Muñoz, Ante Budimir y Rubén García. DT: Alessio Lisci.

Barcelona: líder con bajas sensibles ante Osasuna

El conjunto azulgrana llega como líder del campeonato con 40 puntos en 15 partidos, cuatro más que el Real Madrid. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con varias piezas importantes:

Ronald Araújo , ausente por un viaje personal vinculado a su proceso de salud mental.

, ausente por un viaje personal vinculado a su proceso de salud mental. Pablo Gavi , que no reaparecerá hasta mediados de febrero.

, que no reaparecerá hasta mediados de febrero. Dani Olmo, baja hasta inicios de 2026 tras una luxación de hombro.

La buena noticia para el Barça es el regreso pleno de Fermín López, la recuperación total de Raphinha y la vuelta de Marc-André ter Stegen a la convocatoria, luego de superar problemas de espalda.

Osasuna: con el objetivo de escapar del descenso

El equipo de Pamplona ocupa la casilla 15 con 15 puntos, apenas una unidad por encima de la zona de descenso. Para este partido, Alessio Lisci contará prácticamente con todo su plantel. La única baja confirmada es Iker Benito, quien continúa recuperándose de una rotura de ligamento cruzado anterior y no regresará hasta finales de temporada. Jugadores como Lucas Torró, Kike Barja, Aimar Oroz e Íñigo Arguibide han entrenado parcialmente, pero todo indica que estarán disponibles.