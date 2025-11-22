La Jornada 13 de LaLiga 2025-26 presenta uno de los partidos más esperados del calendario: Barcelona vs Athletic Club, un duelo cargado de historia, competitividad y atractivo futbolístico. Más allá del momento deportivo de ambos equipos, este compromiso será especial por la reapertura del estadio Spotify Camp Nou, que vuelve a recibir aficionados después de su remodelación, ahora con capacidad para más de 99 mil espectadores.

El partido se jugará el sábado 22 de noviembre, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en un choque clave para las aspiraciones del Barcelona en la lucha por el liderato y para un Athletic que busca consolidarse en puestos europeos.

Dónde ver Barcelona vs Athletic Club: TV y plataformas online

La cobertura del partido será amplia y contará con diferentes opciones según el país:

España: La transmisión estará a cargo de DAZN , DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar , disponibles en la plataforma DAZN y en Movistar Plus para establecimientos comerciales.

La transmisión estará a cargo de , y , disponibles en la plataforma DAZN y en Movistar Plus para establecimientos comerciales. Colombia y el resto de Sudamérica: El partido será emitido por ESPN 2 en televisión y vía streaming en DISNEY+ PREMIUM , señal oficial para seguir LaLiga en la región.

El partido será emitido por en televisión y vía streaming en , señal oficial para seguir LaLiga en la región. México: Los aficionados podrán ver el encuentro a través de SKY Sports HD , operador autorizado para la liga española.

Los aficionados podrán ver el encuentro a través de , operador autorizado para la liga española. Estados Unidos: La señal estará disponible en ESPN Deportes, además de ESPN+, Sling TV y Fubo Sports, plataformas que ofrecen transmisión en vivo y contenido adicional.

Detalles del partido: Barcelona vs Athletic Club

Competencia: LaLiga 2025-26 – Jornada 13

LaLiga 2025-26 – Jornada 13 Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Hora: 10:15 en Colombia | 16:15 en España

10:15 en Colombia | 16:15 en España Transmisión TV: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar (España); ESPN 2 (Sudamérica); Sky Sports HD (México); ESPN Deportes (EE. UU.)

DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar (España); ESPN 2 (Sudamérica); Sky Sports HD (México); ESPN Deportes (EE. UU.) Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica), DAZN (España), ESPN+ / Sling TV / Fubo Sports (EE. UU.)

A qué hora se juega Barcelona vs Athletic Club país por país

Estos horarios permiten que aficionados de varias regiones puedan seguir este atractivo duelo en vivo.

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú y Ecuador: 10:15

10:15 Chile, Bolivia y Venezuela: 11:15

11:15 Argentina, Brasil y Uruguay: 12:15

12:15 México (centro): 9:15

9:15 Estados Unidos: 10:15 ET | 7:15 PT

10:15 ET | 7:15 PT Reino Unido: 15:15

15:15 Alemania, Francia e Italia: 16:15

16:15 Portugal: 15:15

Probables alineaciones de Barcelona y Athletic Club

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Fermín López, Dani Olmo; Ferrán Torres, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Athletic Club: Unai Simón; Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Andoni Gorosabel; Mikel Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet; Nico Williams, Gorka Guruzeta y Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.

Así llegan Barcelona y Athletic a la Jornada 13 de LaLiga

El Barcelona ocupa el segundo lugar de la clasificación con 28 puntos, a tres unidades del líder Real Madrid. Tras perder el clásico, el equipo de Hansi Flick reaccionó con victorias convincentes ante Elche (3-1) y Celta de Vigo (2-4), mostrando mejoría ofensiva y solidez colectiva.

Por su parte, el Athletic Club se sitúa en la séptima posición con 17 puntos, sosteniendo una campaña competitiva y con margen de crecimiento. Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de vencer 1-0 a Real Oviedo, resultado que los mantiene en la lucha por los puestos europeos. El choque entre catalanes y vascos promete intensidad, buen fútbol y un ambiente histórico en la reapertura del Spotify Camp Nou.