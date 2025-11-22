La Jornada 13 de LaLiga 2025-26 presenta uno de los partidos más esperados del calendario: Barcelona vs Athletic Club, un duelo cargado de historia, competitividad y atractivo futbolístico. Más allá del momento deportivo de ambos equipos, este compromiso será especial por la reapertura del estadio Spotify Camp Nou, que vuelve a recibir aficionados después de su remodelación, ahora con capacidad para más de 99 mil espectadores.
El partido se jugará el sábado 22 de noviembre, desde las 16:15 en España y las 10:15 en Colombia, en un choque clave para las aspiraciones del Barcelona en la lucha por el liderato y para un Athletic que busca consolidarse en puestos europeos.
Dónde ver Barcelona vs Athletic Club: TV y plataformas online
La cobertura del partido será amplia y contará con diferentes opciones según el país:
- España: La transmisión estará a cargo de DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma DAZN y en Movistar Plus para establecimientos comerciales.
- Colombia y el resto de Sudamérica: El partido será emitido por ESPN 2 en televisión y vía streaming en DISNEY+ PREMIUM, señal oficial para seguir LaLiga en la región.
- México: Los aficionados podrán ver el encuentro a través de SKY Sports HD, operador autorizado para la liga española.
- Estados Unidos: La señal estará disponible en ESPN Deportes, además de ESPN+, Sling TV y Fubo Sports, plataformas que ofrecen transmisión en vivo y contenido adicional.
Detalles del partido: Barcelona vs Athletic Club
- Competencia: LaLiga 2025-26 – Jornada 13
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona
- Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
- Hora: 10:15 en Colombia | 16:15 en España
- Transmisión TV: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar (España); ESPN 2 (Sudamérica); Sky Sports HD (México); ESPN Deportes (EE. UU.)
- Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica), DAZN (España), ESPN+ / Sling TV / Fubo Sports (EE. UU.)
A qué hora se juega Barcelona vs Athletic Club país por país
Estos horarios permiten que aficionados de varias regiones puedan seguir este atractivo duelo en vivo.
- España: 16:15
- Colombia, Perú y Ecuador: 10:15
- Chile, Bolivia y Venezuela: 11:15
- Argentina, Brasil y Uruguay: 12:15
- México (centro): 9:15
- Estados Unidos: 10:15 ET | 7:15 PT
- Reino Unido: 15:15
- Alemania, Francia e Italia: 16:15
- Portugal: 15:15
Probables alineaciones de Barcelona y Athletic Club
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Fermín López, Dani Olmo; Ferrán Torres, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.
Athletic Club: Unai Simón; Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Andoni Gorosabel; Mikel Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet; Nico Williams, Gorka Guruzeta y Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.
Así llegan Barcelona y Athletic a la Jornada 13 de LaLiga
El Barcelona ocupa el segundo lugar de la clasificación con 28 puntos, a tres unidades del líder Real Madrid. Tras perder el clásico, el equipo de Hansi Flick reaccionó con victorias convincentes ante Elche (3-1) y Celta de Vigo (2-4), mostrando mejoría ofensiva y solidez colectiva.
Por su parte, el Athletic Club se sitúa en la séptima posición con 17 puntos, sosteniendo una campaña competitiva y con margen de crecimiento. Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de vencer 1-0 a Real Oviedo, resultado que los mantiene en la lucha por los puestos europeos. El choque entre catalanes y vascos promete intensidad, buen fútbol y un ambiente histórico en la reapertura del Spotify Camp Nou.