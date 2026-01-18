La LaLiga entra en una jornada clave y el Atlético de Madrid será protagonista ante el Deportivo Alavés. El duelo corresponde a la Jornada 20 y se disputará el domingo 18 de enero, con inicio a las 16:15 en España y 10:15 en Colombia, en un escenario de primer nivel en la capital española.

El partido encuentra a ambos equipos con objetivos distintos en la tabla: el Atlético busca consolidarse en puestos europeos y acercarse al podio, mientras que el Alavés necesita sumar para alejarse de la zona baja. Acá están los canales de TV y plataformas online para verlo en vivo, el lugar del encuentro, las probables alineaciones y el contexto de cada club.

Horario de Atlético de Madrid vs Alavés, país por país

España: 16:15

16:15 Colombia: 10:15

10:15 México (CDMX): 09:15

09:15 Argentina / Chile / Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos (ET): 10:15

Dónde ver Atlético de Madrid vs Alavés en TV y online

España: DAZN y DAZN LaLiga

Colombia y Sudamérica: DIRECTV (canal 610) en TV y DGO en streaming

México: SKY Sports en TV y SKY HD online

Estados Unidos: ESPN Deportes en TV y ESPN App en streaming

Dónde se juega el partido de Atlético de Madrid este fin de semana

El encuentro se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. El recinto cuenta con capacidad para cerca de 68.000 espectadores y se ha consolidado como uno de los estadios más modernos de Europa, con un ambiente intenso que suele favorecer al equipo local.

Probables alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Alavés

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko; Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone; Alexander Sörloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Víctor Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Carles Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez. DT: Eduardo Coudet.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Alavés a la Jornada 20 de LaLiga

Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición de la tabla con 38 puntos en 19 jornadas. El equipo rojiblanco sumó en sus tres partidos más recientes de LaLiga, una racha que le permitió mantenerse firme en puestos europeos. En el plano competitivo reciente, quedó eliminado en la Supercopa de España, pero avanzó en la Copa del Rey, mostrando capacidad de reacción tras el golpe.

Desde lo futbolístico, el Atlético ha encontrado equilibrio con una base sólida en defensa y variantes ofensivas que le permiten competir en distintos registros. La presencia de Julián Álvarez y Alexander Sörloth en el frente de ataque ofrece alternativas complementarias, mientras que el mediocampo combina control y despliegue con nombres como Koke y Pablo Barrios.

Alavés, por su parte, se ubica en la casilla 16 con 19 unidades, una posición que lo obliga a mirar de cerca la tabla del descenso. El conjunto dirigido por Coudet llega con la necesidad de sumar puntos fuera de casa, uno de los retos históricos del equipo en la categoría. Su plan pasa por sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios en transición para incomodar al local.

Ficha del partido: Atlético de Madrid vs Alavés