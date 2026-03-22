La Jornada 29 de LaLiga presenta uno de los partidos más esperados de la temporada: el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Un enfrentamiento con impacto directo en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

El encuentro se disputará el domingo 22 de marzo, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el Estadio Santiago Bernabéu, con capacidad para 84.000 espectadores. Un escenario icónico para un duelo que históricamente concentra la atención del fútbol español.

Dónde ver Real Madrid vs Atlético en TV y online

La transmisión oficial del derbi estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país.

España: Movistar Plus+ en Movistar (54) y Orange (110), Movistar LaLiga HDR en Movistar (440) y Orange (111) y LaLiga TV Bar

Movistar Plus+ en Movistar (54) y Orange (110), Movistar LaLiga HDR en Movistar (440) y Orange (111) y LaLiga TV Bar Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online

en TV y online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del derbi madrileño partido país por país

El derbi madrileño se jugará en los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Real Madrid y Atlético

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Josema Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke; Ademola Lookman, Alexander Sorloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Cómo llegan Real Madrid y Atlético a la Jornada 29 de LaLiga

Real Madrid ocupa la segunda posición con 66 puntos. Iniciará el derbi a siete unidades del líder, por lo que necesita sumar para no perder contacto con la cima en la recta final del torneo.

Atlético de Madrid, por su parte, se ubica en la cuarta posición con 57 puntos, consolidado en puestos de clasificación europea. Un triunfo en el Bernabéu lo acercaría a los primeros lugares y reforzaría su candidatura en el tramo decisivo.

Historial del derbi madrileño en LaLiga

Real Madrid y Atlético se han enfrentado en 177 ocasiones por LaLiga. El balance histórico registra 91 victorias del Real Madrid, 42 del Atlético y 44 empates.

El último enfrentamiento liguero entre ambos, disputado el 27 de septiembre de 2025, terminó con victoria del Atlético por 5-2, un resultado que añade un componente extra de rivalidad a este nuevo capítulo del clásico madrileño.

Ficha del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid