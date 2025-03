El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro frente al Espanyol, un partido clave para las aspiraciones del equipo en la recta final de la temporada. El técnico argentino destacó la importancia de los últimos cinco encuentros, el rendimiento de jugadores clave y la dificultad que implica enfrentar a un rival que lucha por la permanencia.

«Los últimos cinco partidos deciden las temporadas. Los que lleguen con opciones a estas fechas son los que competirán por el objetivo mayor», afirmó Simeone.

Situación personal tras los recientes golpes

Simeone también se refirió a los momentos difíciles tras la eliminación en Champions y los tropiezos recientes. «No, uno. No fueron dos palos. El penal… lo dejamos en puntos suspensivos. No perdimos en Champions, quedamos eliminados. Me golpeó porque no creo que hubiera justicia en el primer partido. Contra el Barcelona hicimos un esfuerzo enorme, pero la capacidad del rival hizo que pasáramos del 2-0 al 2-4. Fue duro. Me fui un rato a Argentina para estar con mi familia, para estar en el lugar donde crecí».

Griezmann y su importancia en el equipo

El técnico evitó extenderse sobre Antoine Griezmann, dejando claro que ya se ha hablado demasiado sobre el delantero francés. «Las palabras sobran. Hemos hablado demasiado de Griezmann. No voy a agregar nada a lo que ya hemos dicho».

Azpilicueta, un líder dentro del vestuario

Sobre César Azpilicueta, el entrenador del Atlético de Madrid tuvo solo elogios, resaltando su liderazgo dentro del grupo. «Es un entrenador dentro de un grupo de futbolistas, con capacidad de ver muchísimas cosas del equipo, del grupo, de la situación que atraviesa toda la temporada. Siento alegría por haber podido compartir con él muchas cosas en este tiempo».

La dificultad de enfrentar al Espanyol

Simeone advirtió sobre la complejidad de chocar contra un equipo que se juega la permanencia en LaLiga. «La Liga es complicada en cualquier lugar, ante cualquier rival. Todos juegan bien. El Espanyol compite muy bien, sobre todo de local, hizo partidos interesantes contra equipos como el Athletic, el Real Madrid y el Girona. Se ve un trabajo colectivo muy bueno».

La prioridad en el once titular

Consultado sobre la planificación del partido, Simeone dejó claro que el enfoque es el presente. «Conociéndome, saben cómo me manejo. En el partido contra el Getafe, que perdimos, jugamos con los que sentimos que eran los mejores para ese momento. El ahora es el Espanyol y jugarán los que pensamos que son mejores para llevarnos el partido».

Koke y la energía de los internacionales

El capitán Koke sigue sin estar disponible, aunque el entrenador espera que pueda regresar pronto. «Lo echamos en falta en estos partidos. Su importancia dentro del equipo está ahí. Para este partido no va a estar, pero para el Barcelona ojalá pueda estar».

Respecto al desempeño de los jugadores tras la fecha FIFA, Simeone destacó la energía positiva que trae la experiencia internacional. «Para todos, Giménez, Reinildo, Correa, Giuliano, Robin, ir a la selección fue una energía positiva. Les fue bien y eso ayuda al equipo».