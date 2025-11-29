El Fútbol Club Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el segundo partido oficial en el nuevo Spotify Camp Nou, apenas días después del gran estreno goleando al Athletic Club. El ambiente azulgrana cambia de tono tras el duro golpe europeo sufrido en Stamford Bridge, pero ahora necesita enfocarse plenamente en LaLiga para buscar un triunfo que lo acerque al liderato y presione al Real Madrid, encargado de cerrar la jornada en Girona.

Barcelona vs Alavés: horarios y señales de televisión y streaming

España: 4:15 p.m. | Movistar Plus + LaLiga y DAZN LaLiga

4:15 p.m. | Movistar Plus + LaLiga y DAZN LaLiga Colombia: 10:15 a.m. | DIRECTV y DGO

10:15 a.m. | DIRECTV y DGO Argentina: 12:15 p.m. | DIRECTV y DGO

12:15 p.m. | DIRECTV y DGO México: 9:15 a.m. | Sky Sports

9:15 a.m. | Sky Sports Miami: 10:15 a.m. | ESPN Deportes y Fubo Sports

¿Cómo llega el Deportivo Alavés al Spotify Camp Nou?

El Alavés, ubicado en la decimocuarta posición de LaLiga, atraviesa su momento más delicado de la temporada tras encadenar dos derrotas consecutivas. La caída frente al Celta dejó preocupación en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, especialmente porque el equipo apenas logró generar peligro y ya acumula cuatro partidos sin marcar en sus últimas cinco presentaciones. Con solo unos pocos goles a favor, es actualmente uno de los ataques menos efectivos del campeonato.

A pesar de ello, los vitorianos llegan con herramientas para incomodar al Barcelona. Son uno de los equipos más ordenados defensivamente, han concedido pocos goles en el curso y destacan por una presión individual que limita la salida de balón del rival. Su planteamiento apunta a un bloque compacto, líneas juntas y ataques a la contra.

¿Cómo llega el Barcelona al duelo frente al Alavés?

El Barça llega obligado a recuperar sensaciones tras la dura derrota ante el Chelsea en la UEFA Champions League. Hansi Flick insiste en ajustar la zona defensiva y fortalecer la generación de juego, ya que la irregularidad en zonas clave ha sido evidente en los últimos compromisos. Aun así, el equipo confía en figuras como Lamine Yamal, quien apunta a ser titular nuevamente para reencontrar su mejor versión.

La buena noticia para los culés es el regreso de Pedri, quien tendrá minutos después de superar molestias físicas. Sin embargo, pierden a Fermín, lesionado, y a Ronald Araujo, baja de última hora. La planificación del cuerpo técnico también contempla rotaciones debido al exigente calendario, especialmente pensando en el duelo ante el Atlético de Madrid, uno de los rivales directos por el título.

Posibles rotaciones en el Barcelona

El técnico alemán ajustaría varias piezas:

Descanso probable para Koundé.

Eric García podría actuar como lateral.

podría actuar como lateral. Christensen o Gerard Martín como central zurdo.

o como central zurdo. Opción de incluir a Casadó en el mediocampo.

en el mediocampo. Recuperación del tridente ofensivo habitual para reforzar la generación de peligro.

Antecedentes entre Barcelona y Alavés

El dominio histórico en este enfrentamiento favorece ampliamente al Barcelona, que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos ante el conjunto vitoriano. El equipo catalán suele imponer condiciones como local, controlando la posesión y manteniendo un ritmo ofensivo constante que complica a sus rivales.

El Alavés, no obstante, ha tenido momentos competitivos en duelos anteriores cuando logra cortar líneas de pase y frenar la creatividad del mediocampo culé. Aun así, las estadísticas previas mantienen al Barça como gran favorito en este encuentro.

Posibles alineaciones

Fútbol Club Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie De Jong; Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha; Robert Lewandowski.

Entrenador: Hansi Flick

Deportivo Alavés

Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Vicente, Aleñá, Toni Martínez; Lucas Boyé.

Entrenador: Eduardo Coudet