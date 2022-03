Yesus Cabrera y una reflexión sobre su tiempo en cancha

¿Más tiempo en la cancha o ganar los partidos? El mediocampista de Junior tiene claras sus prioridades.

Yesus Cabrera fue el jugador que acompañó a Juan Cruz Real en la rueda de prensa luego del pálido empate contra Deportivo Pasto en el Metropolitano. Hubo una particularidad: es el primer partido completo que juega en Barranquilla desde que arrancó su ciclo en la costa caribe.

Sobre esto, el cartagenero dejó claro que no importa mucho disputar los noventa minutos si el resultado final es adverso o, en este caso, dejando puntos de local.

“Me sentí bien, pero me siento mejor cuando ganamos, sin importar el tiempo que juego, lo importante es volver a la senda de la victoria”, manifestó el volante, que fue una de las pocas luces que tuvo el sistema de Cruz Real a la hora de generar fútbol, aunque no pudo gravitar del todo.

Más declaraciones de Yesus Cabrera

“No es sorpresa los contragolpes de Pasto, no supimos contrarrestar en dos ocasiones. Tuvimos el control siempre, de pronto no lo transformamos en goles, se empató, se buscó, pero no se dio”

“Tanto yo como los compañeros estamos evolucionando en la idea de juego. Todos agarrarán el ritmo y esperemos nos tome en un punto alto al final del torneo”