Viera: “Me van a tener que aguantar, porque no me voy a ir”

Contestándole a todos sus críticos, Sebastián Viera dijo que, por ahora, no contempla la idea de retirarse o de salir del Junior de Barranquilla.

La primera mitad del 2022 no fue la mejor para Mario Sebastián Viera. El portero terminó involucrado en algunos goles que le marcaron al conjunto rojiblanco en partidos importantes, y a pesar de que sigue siendo el líder natural del plantel, muchos lo responsabilizan por las recientes eliminaciones internacionales y locales.

En el podcast Pa lante, al capitán le consultaron si la presión de las críticas no le generaban ganas de dar un paso al costado, entendiendo que algunos hinchas son demasiado severos cuando comete errores. Su respuesta fue tajante: “Ahora me putean. Pero me van a tener que aguantar, porque yo de acá no me voy a ir”.

Qué vida perra hpta la de nosotros pic.twitter.com/4T9zRUuWeZ — O Burrinho (@Elburrointel) June 23, 2022



Muchos hinchas creen que ya Viera pasó su mejor momento y que lo mejor es reemplazarlo, pero Juan Cruz Real no tiene en mente traer otro arquero. El uruguayo de 39 años manifestó en la entrevista que desea ganar más títulos con Junior, que se encuentra bien física y mentalmente para soportar la presión de una plaza como Barranquilla.