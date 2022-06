Video: el “ole, ole” que le hicieron a Junior en Bucaramanga

Bastante mal la pasó Junior en el Alfonso López. No marcó, le hicieron dos goles y terminó sufriendo el juego colectivo del local con el cántico de la tribuna.

“Ole, ole, ole”, se escuchó en los últimos minutos del duelo que ganó Atlético Bucaramanga por 2-0. Los pases consecutivos entre los futbolistas locales fueron motivo de festejo para la gran cantidad de aficionados que colmaron las tribunas del escenario en la capital de Santander. De esa forma cerraron un muy buen partido que les permitió ganar sus primeros puntos en el cuadrangular. Siguen en la pelea.

El desconcierto de Junior

Luego de la sorprendente eliminación en la Sudamericana, Junior buscó la recuperación en la Liga BetPlay. Venía de empatar en el debut y acá no pudo ni siquiera sumar. Terminó viendo cómo el local lo superó con un juego que agradó a los asistentes. Junior no supo cómo reaccionar. Además de no poder anotar, también terminó viendo cómo el rival hacia lo que quería con el balón.

El momento del “Ole” en las tribunas del estadio en Bucaramanga (Win Sports)