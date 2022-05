Tres confesiones de Yesus Cabrera sobre su juego en Junior

Yesus Cabrera, una de las figuras de Junior, contó varias cosas de lo que sucede al interior del equipo. “Acá te exige hasta el celador”.

Además de los goles de Miguel Ángel Borja, si uno se pone a revisar el pasado mercado de pases, puede llegar a la conclusión de que Yesus Cabrera ha sido el mejor refuerzo del Junior de Barranquilla este año. Luego de la victoria ante Oriente Petrolero, el volante tuvo un diálogo con El Heraldo dejó varias perlas interesantes.

Algo que quizá muchos no sabían, es que su llegada a Barranquilla era buscada hace mucho tiempo: “Estuve a punto de venir en junio, pero en ese momento un agente de jugadores dijo que yo era desordenado y dañó el negocio. Mi representante es el mismo que el de Víctor Cantillo, y siempre hubo buena relación con los dueños de Junior”.

“Aquí (en Barranquilla) hasta los celadores te reclaman (por Junior)”, dijo Yesus Cabrera durante su participación en el programa ‘En la jugada de EL HERALDO’. Vea la entrevista completa en este enlace: https://t.co/At9mk9mDtW pic.twitter.com/9xPRLdFQsx — DeportesEH (@DeportesEH) May 18, 2022



Cabrera le ha dado un salto de calidad al equipo, y desde que se puso la camiseta rojiblanca se ha percibido que su estilo para jugar es muy identificable para el hincha. “He estado en equipos populares, pero aquí es distinto porque todos te exigen, hasta el vigilante. Junior es el sentimiento de Barranquilla”, contó el cartagenero.

Por otra parte, Yesus contó cuál es la posición en la que se siente más cómodo, y su respuesta puede sorprender al hincha: “La gente me pide que juegue de diez, pero yo me siento mejor jugando al lado del cinco o de interior. Cuando me adelantan un poquito me siento incómodo. El profe Cruz Real lo sabe”, confesó.