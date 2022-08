“Reinaldo Rueda está en la orbita de Junior”

Se ha comenzado a instalar una versión que vincula Junior con el exDT de la Selección Colombia. ¿Tambalea Juan Cruz Real?

La derrota contra Once Caldas en pleno cumpleaños número 98 va a dar mucho de que hablar. La mesa estaba servida para que Junior hiciera lo mismo que venía haciendo: dominar de local, crear situaciones de gol y ser contundentes. Lastimosamente no fue así y sobre el final Marlon Piedrahita, ley del ex mediante y con complicidad de Edwuin Cetré. amargó la fiesta en el Metropolitano.

Como suele suceder, la mayoría de críticas apuntan a Juan Cruz Real. El entrenador argentino no puso a Carlos Bacca desde el inicio, hizo algunas modificaciones mejorables y demoró con otras. Diego Corredor le ganó la batalla táctica en el primer tiempo porque hizo que Junior no fuera del todo claro a la hora de atacar e intentar encontrar un resquicio.

+ Juan Cruz Real le responde a quienes piden su salida

+ Hinestroza a la afición de Junior: “No estoy apenado con nadie”

Aparentemente el resultado habría molestado al Clan Char, pues se desaprovechó la chance de ganar con un estadio taqueado. Tanto así que el medio de comunicación El Bordillo tiró una bomba difícil de digerir: las directivas del elenco rojiblanco estarían sondeando a Reinaldo Rueda Rivera. Según esta versión, existiría un interés por contratar al entrenador que dejó sin Mundial a la Selección Colombia en dos oportunidades.

Reinaldo Rueda Rivera se encuentra en la órbita de los dirigentes del @JuniorClubSA — El Bordillo (@ElBordillo) August 8, 2022



El tiempo dirá si Rueda volverá al Metropolitano para dirigir a Junior, pero lo cierto es que el actual cuerpo técnico tiene que mejorar en varios aspectos. Habrá que empezar a ganar de visitante, así como darle las llaves del equipo a Carlos Arturo Bacca. De lo contrario, rumores como el de Triple R se irán agigantando.