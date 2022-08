Hinestroza a la afición de Junior: “No estoy apenado con nadie”

Hubo cuarenta mil personas para festejar el cumpleaños de Junior, pero se perdió sobre el final. Y Freddy Hinestroza se mostró desafiante.

Ni el menos optimista de los miles y miles de Junioristas que se aglomeraron en el Estadio Metropolitano en el marco del aniversario número 98 de la institución se imaginaban una celebración tan amarga. En los últimos minutos, un remate de Marlon Piedrahita desviado en Edwuin Cetré le dio los tres puntos a un Once Caldas que, para algunos, se llevó demasiado premio de Barranquilla.

Eso hizo que la gente se fuera triste y enojada. En la rueda de prensa a los protagonistas le preguntaron cuál era ese mensaje para una afición no correspondida, y dio la sensación de haber contradicciones. Mientras Juan Cruz Real aseguró estar avergonzado con la hinchada, Freddy Hinestroza dejó claro que él sí estaba muy feliz de ver el Metropolitano repleto y que, a pesar de la derrota, el grupo dejó todo.

🎙 “Yo no estoy apenado con nadie porque yo siempre entrego todo de mi”. 📌 Fredy Hinestroza y su mensaje para la afición tras la derrota ante Once Caldas en el cumpleaños del club. pic.twitter.com/nPHnBBGv57 — Toque Sports (@ToqueSports) August 8, 2022



“El mensaje mío es que yo estaba muy feliz porque llenaron el estadio, que es lo que quiero ver siempre. Tampoco es que tiene que ser que el Metro se llene sólo en un día especial. Junior es un equipo grande y se debe llenar contra Nacional, Once Caldas y Pereira. Yo no estoy apenado con nadie porque no me ahorro una gota de sudor por esta camiseta. Hoy estoy feliz porque llenaron, y no me apeno porque siempre entrego todo de mí”, expresó el carrilero.

Lo cierto es que Hinestroza fue una de las caras visibles del 1-2. El conjunto caldense se fue arriba en el marcador gracias a un penalti cometido sobre Ayron del Valle, cometido por él. No tuvo la mejor de sus noches, al igual que los demás futbolistas. Al hincha rojiblanco no le gustó que el paisa no “agachara la cabeza”.