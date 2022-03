‘Me estoy cansando más de lo normal’: Sebastián Viera

El capitán de Junior habló de su estado actual y del tiempo que le queda antes del retiro. ¿Llegará al centenario del club?

Durante el último tiempo, Mario Sebastián Viera ha tocado mucho el tema de su retiro del fútbol profesional. A sus 39 años recién cumplidos, tiene contrato vigente y se lo ve bien, a pesar de algunos errores.

En una entrevista con CTV , el guardameta expresó su incertidumbre por el tiempo que aún le queda. Sobre todo porque no sabe si podrá aguantar más de un año y medio más, fecha en la que acaba su vínculo contractual con Junior.

“Para el hincha que me quiere, tengo contrato hasta diciembre de 2023. Para el que no me quiere, me va a tener que aguantar un poco más. Para llegar al centenario de Junior tendría que estar un año más, pero no sé…lo veo difícil. Me estoy cansando un poco más de lo normal”, expresó el uruguayo.

“Mi sueño es llegar al centenario de Junior, pero no sé, me estoy cansando un poquito más de lo normal”: Sebastián Viera. No te pierdas mañana a las 5 PM la entrevista con Viera por CTV Barranquilla. Nos habló de su vida, de su carrera, de su familia y de sus proyectos a futuro. pic.twitter.com/AFwI2TGPOR — Jhordan Ahumada (@Jhordan_ahumada) March 16, 2022



Viera acusa cierto cansancio físico y, sobre todo, mental. Quizá por eso cuenta que no piensa en ser entrenador: “Quiero seguir en el fútbol, pero no como DT. Eso es el doble de presión que tenés ahora”, concluyó.

Las declaraciones del portero y referente rojiblanco pueden hacer eco en el Mundo Junior, uno que más temprano que tarde deberá aprender a vivir sin el exVillarreal en el arco del Estadio Metropolitano.