Los números de Juan Cruz Real con Junior

Así le ha ido al argentino Juan Cruz Real en Junior. ¿Se le está acabando el crédito? ¿Es más lo bueno que lo malo, o viceversa?

Luego de rescindir el contrato de Arturo Reyes, el Clan Char fue a buscar, una vez más, a Julio Avelino Comesaña. Pelo e’ burra tenía un compromiso vigente con el DIM en aquel momento, así que recomendó el nombre de Juan Cruz Real, quien estaba trabajando como comentarista en el canal de Win Sports. El argentino hizo maletas y aterrizó en Barranquilla para iniciar un nuevo proyecto.

Su ciclo ha sido de altos y bajos. Su Junior ha tocado picos altísimos de rendimiento, pero también ha decepcionado a la hinchada en más de una ocasión. La más reciente derrota contra Once Caldas en pleno aniversario 98 de la institución desató una tormenta. Las directivas han decidido mantenerlo, pero ya el ambiente está algo tenso y , aunque el entrenador no lo admita, sí hay alguna especie de ultimátum. Si su equipo no mejora, se va.

Números a la fecha de Juan Cruz Real en Junior. pic.twitter.com/1gpQbgTmY4 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) August 9, 2022



Juan Cruz Real ha dirigido 43 partidos en el cuadro rojiblanco. Ha ganado 21, empatado 8 y perdido 14 veces. Esas estadísticas son las de un plantel inestable y que tiene una deuda enorme jugando fuera de casa. De local, usualmente Junior es muy dominante. Pero le cuesta muchísimo ganar lejos de Barranquilla, y esa es una de las cosas que inquietan a Don Fuad y sus hijos.

Además, para nadie es un secreto que aquel 0-4 a manos de Unión de Santa Fe en el Metropolitano y la eliminación de CONMEBOL Sudamericana caló hondo en la entraña de Los Tiburones. Prácticamente es una obligación que Juan Cruz Real consiga el título de Liga BetPlay. Por lo pronto, deberá hacer lo posible para empezar a cosechar victorias de visitante y no quedar afuera de la Copa Colombia.