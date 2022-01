Los jugadores de Junior en Selección: ¿Cuáles podrían estar ante Perú y Argentina?

Junior fue el equipo que más jugadores (4) aportó al once titular de Colombia en el amistoso versus Honduras.

Reinaldo Rueda puso una formación con bastante presencia tiburona. Homer Martínez hizo parte de la zaga central, Daniel Giraldo actuó en la mitad de la cancha, Freddy Hinestroza cumplió con el rol de lateral izquierdo y Miguel Borja fue inicialista en punta. ¿Cómo fue el desempeño de cada uno? ¿Les alcanzará para estar en Eliminatorias?

Homer Martínez fue, probablemente, el de mejor nivel de los cuatro. Con la novedad de ejercer como defensor central izquierdo, el perfil cambiado no le afectó su aplomo y seguridad. Importante en salida de balón y ganando por arriba. Si sigue así, su siguiente llamado a la Selección no tardara.

+ ¿Cuál será la posición de Yesus Cabrera en Junior?

En cuanto a Daniel Giraldo, hay que decir que, aunque jugó solo 45´, durante ese tiempo mostró cosas interesantes moviéndose como interior al lado de Stiven Vega. Giraldo hizo daño detectando y atacando espacios a la espalda de los volantes de Honduras, y fue importante para abastecer a un Juanfer Quintero inspirado.

Lo de Freddy Hinestroza sorprendió a la mayoría. En los entrenamientos fue usado como lateral izquierdo y el Profe Rueda fue coherente con eso. Hizo un partido correcto, defensivamente no fue tan exigido. En el último tramo hizo las veces de volante, también sin mostrar un nivel extraordinario. No destacó, tampoco desentonó.

+Selección Colombia ante Honduras: caras nuevas, regreso al gol y nombres que ilusionan

Luego, Miguel Ángel Borja no tuvo su mejor partido con la amarilla. Se le vio muy poco móvil y no tuvo chances tan claras de cara a gol. Se puede decir que no aprovechó las ventajas entregadas por la defensa del equipo de Hernán Bolillo Gómez. A pesar de esto, es casi un fijo en la próxima convocatoria.

El único que no vio acción fue Germán Mera. El defensor central se quedó en el banco.

En síntesis, el cuerpo técnico tuvo la oportunidad de observar variantes para los partidos contra Perú y Argentina. El tiempo dirá si los futbolistas de Junior, sobre todo en el caso de Martínez, Hinestroza y Giraldo, lo convencieron para hacer parte de la Selección absoluta, que se jugará la vida el 28 de enero y 1 de febrero.