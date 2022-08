"Lo de los 98 años de Junior fue un trago amargo, pero..."

Un jugador de Junior se manifestó sobre lo sucedido ante Once Caldas. “Tenemos sentido de pertenencia, por eso nos duele”.

Con el DT bajo sospecha y el caracter del plantel en entredicho, el Junior de Barranquilla se prepara para su partido contra el DIM el próximo sábado 13 de agosto a partir de las 7:45 de la noche. Ahí deberán comenzar a volver a ganarse la confianza de la hinchada nuevamente, pues el Metropolitano se llenó y no respondieron. César Haydar, zaguero rojiblanco, tiene claro que vienen de un golpe muy duro.

El defensor oriundo del municipio de Suan viene siendo titular en la alineación de Juan Cruz Real. Oficiando como zaguero por izquierda en una línea de tres, está siendo de los puntos altos del equipo. Es canterano de la institución, hombre de la casa. Por eso se muestra dolido de no haber podido responder en un contexto clave.

➕ “Lo de los 98 años fue un trago amargo. A los jugadores nos duele mucho más porque tenemos sentido de pertenencia”. 🎙 César Haydar y su opinión tras la derrota ante Once Caldas en el cumpleaños de Junior. pic.twitter.com/VXro09ZO31 — Toque Sports (@ToqueSports) August 10, 2022



“Esos 98 años fueron un trago amargo para todos. Para la hinchada con esa fiesta que nos armaron. A los jugadores nos duele mucho más porque tenemos sentido de pertenencia, sabemos lo que significa este club. Yo sí puedo meter las manos al fuego y decir que el equipo se entregó al máximo. Hasta el minuto 97 no dejamos de correr, siempre tuvimos la pelota. De mi parte conté 9 opciones claras. No sé por qué no entró, pero hicimos un buen trabajo”, dijo Haydar.

El defensa zurdo dejó en claro que se siente bien y que espera seguir en el once de gala para la Liga BetPlay y demás retos que se vienen: La competencia aquí es dura, nadie es suplente y nadie es titular, pero yo me vengo preparando bien y vine a competir”.