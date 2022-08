Alejandro Arteta, presidente del Junior de Barranquilla, habló sobre la lamentable logística en la entrada al Metropolitano. “Lo lamentamos mucho”.

La nota más baja del anterior partido del Junior de Barranquilla no fue la derrota de los dirigidos por Juan Cruz Real frente a Once Caldas, sino los lamentables sucesos ocurridos en la entrada a cada una de las tribunas del Metropolitano. Asistieron más de 40.500 hinchas y tanto el club como la empresa encargada de la boletería demostraron no estar a la altura.

+ ¿Qué le pasa a Junior cuando el Metropolitano está repleto?

+ Más detalles que discutió Juan Cruz Real con la familia Char

Los ánimos quedaron caldeados entre la institución y TuBoleta, compañía encargada para gestionar la logística del acceso. No es la primera vez que el Coloso de La Ciudadela se llena y hay problemas para el ingreso de los aficionados. Alejadro Arteta, presidente de Junior, manifestó su inconformidad.

Estamos avergonzados, molestos y preocupados por los inconvenientes logísticos de @TuBoletaNews. Asumimos la responsabilidad y estamos dispuestos hacer lo que nos corresponda en mejorar: Alejandro Arteta presidente del @JuniorClubSA pic.twitter.com/GpHYbhYh5e — El Bordillo (@ElBordillo) August 9, 2022



“No hay excusa. Estamos molestos, preocupados y avergonzados con los aficionados que nos acompañaron. Asumimos la responsabilidad con la organización en lo que toque, sabemos que se viene presentando de forma reiterada cada vez que hay partidos clase A. Cuando la gente nos acompaña no les damos el mejor soporte. Estamos trabajando en conjunto con TuBoleta. Todo este verso se debe traducir en acciones”, dijo Arteta.

Sobre un posible despido a dicha empresa, el Presidente de Los Tiburones pidió un poco de tiempo para analizar más factores: “Hay aspectos de la localización del recinto y de cultura nuestra. Estamos dispuestos a hacer lo que corresponda. Ellos han involucionado. No quiero anticipar decisiones hasta no tener un soporte técnico más detallado. Fallamos de manera importante”.