Las bajas de Junior para enfrentar a Alianza Petrolera

Con algunas bajas importantes, un necesitado Junior va por la victoria ante Alianza Petrolera en el Metropolitano.

Ganar o ganar. No existe otra alternativa para el Junior de Barranquilla en la fecha 14 de la Liga BetPlay. Actualmente se encuentra fuera de los ocho y enfrentará a un rival directo en esa lucha por ingresar al cuadrangular.

+ ¡El primer gol de Martínez Borja en 2022!

+ Viera vs Chunga: ¿Habrá duelo de tiros libres?

Para ello, Juan Cruz Real tiene a disposición un plantel cuyas principales ausencias son muy claras: Fernando Uribe, Homer Martínez y Fabián Ángel. Las principales bajas ante los de Hubert Bodhert.

La situación de Uribe, aunque Cruz Real dijo que estará listo en los próximos días, es preocupante. Lleva tres lesiones en tres meses vestido de Tiburón. La hinchada espera que por fin alcance el nivel esperado.

🤕 • Homer Martínez continúa en el departamento médico y el club no reporta novedades acerca de su lesión. No estará vs Alianza Petrolera. pic.twitter.com/1iENOYKTYR

— SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) April 1, 2022