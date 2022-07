La hinchada de Junior clama por Carlos Bacca

El clamor popular es claro: #FuadTraeABacca. Pero, ¿Los dueños de Junior ya levantaron el teléfono al menos?

No hay otro. No debería ser alguien distinto a él. A sus 35 años, con el pase en la mano y teniendo muchas ganas de regresar, la vuelta de Carlos Bacca a Junior debería ser relativamente sencilla. A pesar de ser un jugador cuyo salario es potencialmente elevado, es un ídolo de la institución y merece terminar su carrera con el equipo que ama.

Puede que no haya jugado mucho últimamente, pero en el mercado no hay otro delantero tan accesible y con la jerarquía del porteño. En los dos últimos mercados de pases él se quedó esperando la llamada, y ahora parece que el Clan Char también está tardando. Tal parece que hasta que no se resuelva definitivamente lo de Borja a River, la directiva no levantará el teléfono. Si es que quieren contar con él.

Seria inaudito que Junior recibiendo plata por Borja, renueve a ‘Cariaco’, busque a jugadores caros como Baldomero y no traiga al ídolo y al goleador… con el pase en la mano y con ganas de volver. #FuadTraeABacca pic.twitter.com/qEaMvouF52 — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) July 1, 2022



Con el numeral #FuadTraeABacca la afición se manifiesta. Parece que a todos les entusiasma la idea de un último baile de Carlos con la rojiblanca (¡Hasta a Luis Díaz!) excepto a los que dirigen Junior. El reloj corre, y si la institución costeña no se apura puede perder la oportunidad de fichar calidad, jerarquía e ilusión. Sería un golpe durísimo para una hinchada descontenta.