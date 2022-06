Se mueve la bolsa de fichajes en el fútbol colombiano y Junior es uno de los equipos que más novedades presenta, teniendo en cuenta las posibilidades económicas.

No obstante, para la segunda temporada del año, el Tiburón solo ha confirmado una vinculación y tiene que ver con el defensor César Haydar, quien regresa al club. Del resto, solo son rumores.

Sobre fichajes y los rumores que hablan del interés de Junior por Baldomero Perlaza (Atlético Nacional) y Marlon Torres (América de Cali), Juan Cruz Real habló este martes y los descartó a ambos.

“Marlon Torres es un defensa que me dio mucho, pero no es verdad que yo lo pedí, por la simple razón en la que está América ahora. En esa posición y en la de volante central estamos buscando extranjeros. Si lo quisiera hablaría primero con don Tulio (dueño de América) por la situación en la que está América”, dijo sobre el segundo.

Sobre el volante de Nacional, que quedará libre, dijo que “de Baldomero no me lo han ofrecido, tampoco hay nada con él. No hay negociación de por medio”.

Junior confirmará esta semana uno o quizás dos fichajes para que alcancen a llegar con tiempo a la pretemporada de cara al segundo semestre del año.