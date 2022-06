Miguel Ángel Borja se entrena con Junior de Barranquilla mientras se confirma su futuro, el cual se depara entre el Tiburón y River Plate.

El delantero estuvo a punto de viajar a suelo argentino hasta que Palmeiras, dueño del 50% de los derechos deportivos de Borja , apareció y pidió más dinero que el que negoció, en un principio, el Junior con el cuadro de la ‘Banda Cruzada’.

Esto trabó la salida del delantero colombiano a River y mientras tanto, se unió a trabajos de pretemporada con el Tiburón, esperando una decisión con relación a su futuro.

Sobre esto habló en la más recientes horas Juan Cruz Real en un conferencia que brincó el Junior. “Miguel (Borja) está con la mejor predisposición. Él me manifestó que si le toca quedarse acá, porque no se da la negociación (con River), se queda feliz, que no lo tomaría como una frustración. Lo mejor para el jugador es conocer su futuro pronto”.

