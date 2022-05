“Junior nunca se mete atrás, tratamos de proponer”

En la previa del duelo con Santa Fe, un jugador de Junior habló sobre la postura que toma el equipo tanto de local como de visita.

Junior se medirá ante Santa Fe en Bogotá por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay este miércoles 11 de mayo desde las 8:15 de la noche. Lleva una ventaja de 2-1 gracias a la victoria obtenida en Barranquilla, pero ahora deberá revalidarla. Enrique Serje, volante de marca, habló un poco sobre lo que vienen exhibiendo.

“Junior, donde va, tratamos de hacer el mismo juego y de proponer. Casi nunca hemos visto al equipo metido atrás, queremos ir hacia adelante. A veces no sale y todo se ve empañado, pero buscamos atacar”, manifestó el oriundo de Sabanalarga.

🇦🇹 “El equipo donde va a practica el mismo juego, casi nunca nos hemos metido atrás”. 🗣️ Enrique Serje. pic.twitter.com/SpUy28yMp9 — Habla Deportes (@HablaDeportes) May 10, 2022



Serje también se pronunció sobre el factor altura. Tuvo un fugaz paso por Santa Fe y sabe lo que significa jugar en Bogotá. Para él, pasa más por lo mental que por un tema físico.

“Cuando no estaba en Junior y lo veía desde otro equipo, me daba cuenta de que últimamente no sufre tanto por el tema de la altura. Sí afecta, pero es algo más psicológico. Estamos dispuestos a entregarlo todo y luchar hasta el final. En Bogotá nunca es fácil, pero con este grupo tenemos confianza en que vamos a hacer lo mejor”.