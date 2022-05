Novedades de Miguel Borja: ¿River Plate sí está interesado?

Surgieron nuevas informaciones sobre el rumor que involucra a Miguel Borja y River Plate. ¿Puede irse de Junior?

Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros más apetecidos en el mercado sudamericano. No por nada ha pasado por tantos buenos equipos, y tampoco es casual que Junior haya desembolsado más de 4 millones de dólares para comprar un porcentaje del pase del cordobés.

Se dijo que el jugador, cuyos derechos económicos están divididos a la mitad entre Junior y Palmeiras, está en el radar de River Plate. El coloso argentino va a necesitar un delantero a mediados de 2022, cuando se le vaya su estrella Julián Álvarez. Y se comenzó a decir que hay un interés por Borja.

NADIE de @RiverPlate se ha comunicado con el representante de Borja pic.twitter.com/CoIEEbicXX — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 9, 2022



Sin embargo, el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports desmintió esto. Conocido por tener buena información, Rodríguez aseguró que no ha existido ningún contacto entre Juan Pablo Pachón, representante del futbolista, y los directivos de La Banda Cruzada.

A Marcelo Gallardo puede o no gustarle el estilo de Borja, pero aún no existe un contacto real entre Jorge Brito o Enzo Francescoli con el entorno del goleador de Junior. El aficionado barranquillero puede estar tranquilo. Es muy difícil que el de Tierralta no siga vistiéndose de Tiburón.