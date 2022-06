Junior: Miguel Borja y Sebastián Viera, los señalados

Luego de la eliminación de los cuadrangulares, Borja y Viera son los principales señalados por la hinchada de Junior. ¿Quedaron en deuda?

Junior de Barranquilla tuvo un semestre para el olvido. Eliminado de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana y sin décima estrella, no se cumplieron los objetivos trazados a principio de año. Y para muchos, gran parte de la responsabilidad recae en los referentes. Específicamente, en Miguel Borja y Mario Sebastián Viera.

La realidad es una sola: Juan Cruz Real conformó un equipo reconocible que jugó bien, pero la poca contundencia en las áreas condenaron a Los Tiburones. Viera quedó retratado en varios goles que le marcaron a Junior en partidos importantes, y Borja se cansó de botar goles hechos. Para la muestra, la derrota 2-1 ante Nacional.

Lo preocupante de Borja no fueron los goles que botó, sino la actitud con la que se vio. Se ve ido, jugando como por inercia y sin ganas. En estos cuadrangulares debía ser el líder y no lo fue, no apareció en ningún juego trascendental y eso pesa.

